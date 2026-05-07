تطور مفاجئ.. ترامب يعتزم استئناف عملية مشروع الحرية بمضيق هرمز

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم استئناف عملية "مشروع الحرية" في مضيق هرمز خلال الأسبوع الجاري.

وأوضحت القناة الـ12 العبرية، أن هذا التطور يأتي بعدما أزالت السعودية والكويت معارضتهما للعمل في أراضيهما.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت شبكة "إن بي سي نيوز بـ " أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف العملية البحرية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز بعد أن أبلغت السعودية الولايات المتحدة أنها لن تسمح للطائرات الأمريكية المشاركة في هذه العملية بالإقلاع من سماء المملكة أو التحليق عبرها .

ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين أن السعوديين ودول الخليج الأخرى فوجئوا بإعلان ترامب عن مشروع الحرية يوم الأحد، مضيفاً أن الرئيس الأمريكي تحدث لاحقاً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول هذا الأمر لكنه لم يتمكن من التوصل إلى حل.

رداً على سؤال من الشبكة عما إذا كانت العملية قد فاجأت القادة السعوديين، قال مصدر من المملكة لشبكة NBC إن "المشكلة في هذا الافتراض تكمن في أن الأمور تتطور بسرعة فائقة".

وأضاف المصدر أن السعودية "تدعم بقوة الجهود الدبلوماسية" التي تبذلها باكستان للتوسط في اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.