"النقل الإمريكية": ارتفاع تكاليف وقود الطائرات يضغط على شركات الطيران المحلية

كشفت بيانات وزارة النقل الأمريكية عن ارتفاع كبير في إنفاق شركات الطيران الأمريكية على وقود الطائرات خلال شهر مارس الماضي، وذلك بعد اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وأفادت البيانات - حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكي للأنباء الاقتصادية - أن قيمة الإنفاق بلغت نحو 5.06 مليارات دولار، بزيادة تجاوزت 56% مقارنة بشهر فبراير الماضي، ما يعكس التأثير المباشر للتوترات الجيوسياسية على قطاع الطيران العالمي.

وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود بشكل حاد مع استمرار الحرب وإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة النفط العالمية، الأمر الذي تسبب في زيادة تكاليف التشغيل على شركات الطيران، خاصة أن الوقود يمثل ثاني أكبر بند إنفاق بعد الرواتب.

وأدى ارتفاع الأسعار إلى قيام عدد من شركات الطيران بخفض توقعاتها المالية للعام الجاري أو سحبها بالكامل، بينما لجأت شركات أخرى إلى تقليص خطط التوسع وتقليل السعة التشغيلية بهدف خفض النفقات وتجنب الخسائر في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل.

وفي تطور لافت، أعلنت شركة "سبيريت إيرلاينز" الأمريكية انهيارها خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيرة إلى أن القفزة الكبيرة في أسعار الوقود أفسدت خططها للخروج من الإفلاس خلال منتصف العام الحالي.

ورغم الضغوط التي تواجهها شركات الطيران، لا تزال حركة السفر تُظهر تماسكاً نسبياً، إذ ارتفعت مبيعات تذاكر السفر عبر وكالات السفر في مارس الماضي بنسبة 12% مقارنة بالعام الماضي، ما يشير إلى استمرار الطلب على السفر سواء داخلياً أو دولياً، حتى مع ارتفاع التكاليف والأسعار.

جلان/مرو