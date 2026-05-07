المخابرات الأمريكية تصدم ترامب: إيران قادرة على الصمود عدة أشهر أمام الحصار

أفادت صحيفة واشنطن بوست أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أبلغت إدارة ترامب هذا الأسبوع أن إيران قادرة على الصمود أمام الحصار البحري الأمريكي لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر على الأقل قبل أن تتفاقم الأوضاع الاقتصادية.

ويقول مسؤول أمريكي: "أصبحت القيادة أكثر تشدداً وعزماً، وتزداد ثقتها بقدرتها على تجاوز الإرادة السياسية الأمريكية ومواصلة القمع الداخلي لكبح أي مقاومة داخل إيران".

وأضاف : "بالمقارنة، نرى أنظمة مماثلة تصمد لسنوات في ظل حصار متواصل وحروب تعتمد على القوة الجوية فقط".

كما تمكنت إيران من الاحتفاظ بنسبة 75% من منصات إطلاق الصواريخ المتنقلة و70% من صواريخها، وفقاً للوثيقة المذكورة في التقرير.

وتشير التقارير أيضاً إلى أنه تم ترميم وإعادة فتح جميع مستودعاتها تحت الأرض تقريباً.