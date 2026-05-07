الخارجية الإيرانية : لم نتوصل إلى موقف نهائي بشأن المقترح الأمريكي

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن طهران تراجع تبادل الرسائل في إطار الوساطة الباكستانية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه : "لم تتخذ إيران قراراً بعد، ولم ترد على الجانب الأمريكي"، وقد أدلى بتصريحات مماثلة أمس أيضاً.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت محافظة طهران عودة الدوام الكامل في جميع الوزارات والأجهزة التنفيذية في العاصمة اعتبارا من السبت المقبل.

وفي سياق آخر ؛ ذكرت وکالة ميزان الإيرانية أن تفاصيل القواعد واللوائح التي ذكرتها بعض وسائل الإعلام الخليجية والتي تنظم عبور السفن الإيرانية لمضيق هرمز غير صحيحة.

وأشارت وکالة ميزان نقلا عن مصادرها، إلى أن إيران صممت مؤخراً نظاماً لبسط السيادة على مضيق هرمز حيث أبلغت السفن الراغبة في العبور بالقواعد واللوائح المنظمة.

وأكدت المصادر أنه لم يعلن أي مصدر رسمي تفاصيل هذه الآلية وعلى السفن الراغبة بالعبور الالتزام بالنظام الجديد والحصول على تصريح.