ترامب: رئيسة المفوضية الأوروبية توافق على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، أنه تحدث مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حول إيران والمفاوضات التجارية الجارية مع الاتحاد الأوروبي، محذرًا من إمكانية زيادة الرسوم الجمركية إذا لم يفِ الاتحاد ببعض التزاماته.

وكتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "ناقشنا العديد من المواضيع، بما في ذلك اتفاقنا التام على أن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا"، مضيفًا أن المكالمة كانت "رائعة".

ولا تزال إيران تدرس "الرسائل" الواردة من الولايات المتحدة عبر وسطاء باكستانيين، ولم تُنهِ بعدُ ردها على اقتراح أمريكي لإنهاء الحرب.

كما قال ترامب إنه ضغط على فون دير لاين بشأن الالتزامات التجارية المرتبطة بما وصفه بـ"الاتفاق التجاري التاريخي" الذي تم التوصل إليه في تيرنبيري العام الماضي.

وتابع "لقد انتظرتُ بصبرٍ أن يفي الاتحاد الأوروبي بالتزاماته بموجب الاتفاقية التجارية التاريخية التي أبرمناها في تيرنبيري، اسكتلندا، وهي أكبر اتفاقية تجارية على الإطلاق! لقد قُطع وعدٌ بأن يفي الاتحاد الأوروبي بالتزاماته بموجب الاتفاقية، وأن يخفض الرسوم الجمركية إلى الصفر!".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه وافق على منح الاتحاد الأوروبي مهلة حتى الذكرى السنوية الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة قبل رفع الرسوم الجمركية "إلى مستويات أعلى بكثير".

ولا يزال من غير الواضح ما هي الصلاحيات التي تخوّل ترامب فرض مثل هذه الرسوم، في ظل حكم المحكمة العليا الذي أبطل سياسته الجمركية في وقت سابق من هذا العام.