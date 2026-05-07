بعد انتشار فيديوهات «الفراخ الميتة».. ضبط وإعدام 3 أطنان دواجن نافقة قبل طرحها للمواطنين
توقيت حساس.. مكاسب خفية ورسائل حاسمة خلال زيارة الرئيس السيسي للإمارات
إسبانيا تستدعي نائب السفير الإسرائيلي على خلفية اعتقال ناشط من أسطول غزة
ذهبية جديدة لرفع الأثقال المصرية.. ورحمة أحمد ترفع رصيد الفراعنة إلى 9 ميداليات عالمية
انفجارات غامضة تهز إيران.. دوي قوي قرب بندر عباس وقشم يثير الذعر
إيران: تسع طائرات معادية تحلق فوق بندر عباس وقشم.. إسقاط طائرتين
مروان خوري يودع هاني شاكر بكلمات مؤثرة: الفنان لا يموت
أستون فيلا يتقدم على نوتنجهام فورست بهدف نظيف بالشوط الأول بإياب نصف نهائي الدوري الأوروبي
ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء والزجاجات في المرج بالقاهرة
مرتضى منصور وحازم إمام أبرز الحضور .. رموز نادى الزمالك في عزاء هاني شاكر
التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول من مواجهة كريستال بالاس وشاختار بإياب نصف نهائي الدوري الأوروبي
«السواق مش لاقي بنزين والعمالة بتستلف».. عارفة عبدالرسول تستغيث بسبب أزمة الأجور في الوسط الفني
إسبانيا تستدعي نائب السفير الإسرائيلي على خلفية اعتقال ناشط من أسطول غزة

استدعت الحكومة الإسبانية نائب السفير الإسرائيلي في مدريد، دانا إيرليخ، عقب اعتقال إسرائيل للناشط سيف أبو قشق، أحد مناصري أسطول غزة. 

وصرح وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، خلال جلسة طارئة للبرلمان، بأن استدعاء الدبلوماسي الإسرائيلي جاء لإبلاغه بأن مدريد تعتبر استمرار احتجاز الناشط الإسباني الفلسطيني "غير مقبول"، وأن احتجاز الأسطول نفسه "مخالف للقانون الدولي".

والأسبوع الماضي، أفادت تقارير بأن إسبانيا استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي مع اندلاع احتجاجات على احتجاز أسطول غزة. 

وذكرت صحيفة "إل باييس" صباح الجمعة، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن وزارة الخارجية الإسبانية استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي، دانا إرليخ، عقب احتجاز إسرائيل للأسطول المتجه إلى غزة.

وأفادت "إل باييس" بأن الجيش الإسرائيلي احتجز 175 ناشطاً يوم الأربعاء، من بينهم 31 مواطناً إسبانياً، وكان الأسطول قد أبحر من برشلونة منتصف أبريل.

وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، لا يزال على اتصال مع منظمي الأسطول ووزراء خارجية الدول التي يوجد على متن السفن مواطنون لها.

وكان ألباريس أدان سابقاً الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأسطول في بيان مشترك صدر يوم الخميس، إلى جانب وزراء خارجية تركيا والبرازيل والأردن وباكستان وماليزيا وبنجلاديش وكولومبيا وجزر المالديف وجنوب أفريقيا وليبيا.

