إسبانيا تستدعي نائب السفير الإسرائيلي على خلفية اعتقال ناشط من أسطول غزة

استدعت الحكومة الإسبانية نائب السفير الإسرائيلي في مدريد، دانا إيرليخ، عقب اعتقال إسرائيل للناشط سيف أبو قشق، أحد مناصري أسطول غزة.

وصرح وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، خلال جلسة طارئة للبرلمان، بأن استدعاء الدبلوماسي الإسرائيلي جاء لإبلاغه بأن مدريد تعتبر استمرار احتجاز الناشط الإسباني الفلسطيني "غير مقبول"، وأن احتجاز الأسطول نفسه "مخالف للقانون الدولي".

والأسبوع الماضي، أفادت تقارير بأن إسبانيا استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي مع اندلاع احتجاجات على احتجاز أسطول غزة.

وذكرت صحيفة "إل باييس" صباح الجمعة، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن وزارة الخارجية الإسبانية استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي، دانا إرليخ، عقب احتجاز إسرائيل للأسطول المتجه إلى غزة.

وأفادت "إل باييس" بأن الجيش الإسرائيلي احتجز 175 ناشطاً يوم الأربعاء، من بينهم 31 مواطناً إسبانياً، وكان الأسطول قد أبحر من برشلونة منتصف أبريل.

وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، لا يزال على اتصال مع منظمي الأسطول ووزراء خارجية الدول التي يوجد على متن السفن مواطنون لها.

وكان ألباريس أدان سابقاً الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأسطول في بيان مشترك صدر يوم الخميس، إلى جانب وزراء خارجية تركيا والبرازيل والأردن وباكستان وماليزيا وبنجلاديش وكولومبيا وجزر المالديف وجنوب أفريقيا وليبيا.