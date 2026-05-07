انفجارات غامضة تهز إيران.. دوي قوي قرب بندر عباس وقشم يثير الذعر

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بسماع عدة أصوات تُشبه الانفجارات قرب مدينة بندر عباس الساحلية، مضيفةً أن مصدر هذه الأصوات وموقعها غير معروفين.

في غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء مهر بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم استئناف عملية "مشروع الحرية" في مضيق هرمز خلال الأسبوع الجاري.

وأوضحت القناة الـ12 العبرية، أن هذا التطور يأتي بعدما أزالت السعودية والكويت معارضتهما للعمل في أراضيهما.

وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز بـ " أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف العملية البحرية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز بعد أن أبلغت السعودية الولايات المتحدة أنها لن تسمح للطائرات الأمريكية المشاركة في هذه العملية بالإقلاع من سماء المملكة أو التحليق عبرها .

ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين أن السعوديين ودول الخليج الأخرى فوجئوا بإعلان ترامب عن مشروع الحرية يوم الأحد، مضيفاً أن الرئيس الأمريكي تحدث لاحقاً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول هذا الأمر لكنه لم يتمكن من التوصل إلى حل.