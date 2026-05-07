السفير الرحبي: العلاقات المصرية العمانية قائمة على الثقة والتفاهم المشترك

أكد عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان، أن استقبال حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي بدأ زيارة إلى سلطنة عمان، يأتي في إطار العلاقات الأخوية الراسخة والتشاور والتنسيق المستمر بين قيادتي البلدين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

زيارة السيسي إلى سلطنة عمان

وقال الرحبي، إن هذه الزيارة المهمة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين سلطنة عمان ومصر، وما تقوم عليه من ثقة متبادلة واحترام وتفاهم مشترك، مؤكداً أن المباحثات بين جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس السيسي تكتسب أهمية خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف دقيقة ومتغيرات متسارعة.

وأشار إلى أن سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية تؤكدان دائماً أهمية الحوار والحلول السياسية وخفض التصعيد، والعمل المشترك من أجل تعزيز الأمن والاستقرار وصون مصالح شعوب المنطقة، انطلاقاً من نهج البلدين القائم على الحكمة والاعتدال ودعم كل ما من شأنه ترسيخ الاستقرار الإقليمي