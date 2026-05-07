أحمد موسى: زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عمان تحمل رسائل دعم وتضامن

علق الإعلامي أحمد موسى على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عمان، وذلك عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، مؤكدًا أهمية الزيارة في ظل التطورات الإقليمية الحالية.

وأوضح أحمد موسى أن الرئيس السيسي وصل إلى سلطنة عمان عقب زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث من المقرر أن يعقد جلسة مباحثات مع السلطان هيثم بن طارق.

وأشار إلى أن الزيارة تحمل رسائل واضحة تتعلق بالدعم والتضامن الكامل مع سلطنة عمان، مؤكدًا موقف مصر الداعم لأمن واستقرار السلطنة، ورفضها للاعتداءات الإيرانية.

واختتم الإعلامي منشوره بتوجيه التحية للشعب العماني، معبرًا عن تقديره للعلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين

وقُوبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترحيب شعبي من الشعب الإماراتي، خلال تجوله برفقة الشيخ محمد بن زايد في إحدى المولات بأبو ظبي، وفق مقاطع فيديو علي إكسترا نيوز.

وجاء هذا الترحيب على هامش زيارة الرئيس التي استغرقت عدة ساعات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

لقاء ثنائي على شرف الرئيس

أجرى الرئيس السيسي لقاءً ثنائيًا مع الشيخ محمد بن زايد على غداء عمل، رحب خلاله الأخير بزيارة الرئيس إلى بلده الثاني الإمارات، مشيدًا بالعلاقات الثنائية الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.