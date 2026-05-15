ترامب: الصين وافقت على استيراد النفط الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مسجلة مسبقًا مع قناة فوكس نيوز بُثت مساء الخميس في الولايات المتحدة، إن الصين وافقت على شراء النفط الأمريكي، في الوقت الذي يسعى فيه البلدان لتحقيق مكاسب تجارية واقتصادية ملموسة خلال قمتهما الثنائية الجارية.

وقال ترامب في المقابلة التي أُجريت عقب اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين يوم الخميس: "لقد وافقوا على شراء النفط من الولايات المتحدة، وسيتوجهون إلى تكساس، وسنبدأ بإرسال سفن صينية إلى تكساس ولويزيانا وألاسكا".

وأضاف ترامب أن الصين وافقت أيضًا على المساعدة في المفاوضات مع إيران وعدم تزويد طهران بمعدات عسكرية، مشيرًا إلى أن الزعيم الصيني يرغب في رؤية مضيق هرمز مفتوحًا وخاليًا من الرسوم.

وقال ترامب: "لديهم شهية لا تُشبع للطاقة، ولدينا طاقة غير محدودة"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تنتج من النفط والغاز أكثر مما تنتجه السعودية وروسيا مجتمعتين: "نحن ننتج ضعف ما ينتجونه من النفط والغاز".

بلغ إنتاج الولايات المتحدة من النفط والوقود السائل الآخر 23.6 مليون برميل يوميًا في عام 2025، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بينما بلغ إنتاج السعودية 11.21 مليون برميل يوميًا، وروسيا 10.53 مليون برميل يوميًا.

وتُعدّ الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني، إذ تستحوذ على نحو 90% من صادرات إيران من النفط الخام.

واستوردت الصين نحو 1.4 مليون برميل يوميًا من النفط الإيراني في عام 2025، وفقًا لبيانات نشرتها الحكومة الأمريكية.