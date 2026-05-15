الأرصاد: تقلبات جوية واضطراب في الملاحة البحرية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، غدًا السبت 16 مايو 2026، مؤكدة استمرار الأجواء الربيعية المعتدلة خلال ساعات الصباح الباكر على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع اعتدال الأجواء ليلًا.



وأشارت الهيئة في بيان لها اليوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026، إلى استمرار نشاط بعض الظواهر الجوية، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس، نتيجة نشاط الرياح وارتفاع الأمواج.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 16 مايو 2026

القاهرة: العظمى 32 - الصغرى 22

العاصمة الجديدة: العظمى 33 - الصغرى 21

6 أكتوبر: العظمى 33 - الصغرى 21

بنها: العظمى 32 - الصغرى 22

دمنهور: العظمى 31 - الصغرى 21

وادي النطرون: العظمى 32 - الصغرى 22

كفر الشيخ: العظمى 31 - الصغرى 20

بلطيم: العظمى 31 - الصغرى 20

المنصورة: العظمى 31 - الصغرى 19

الزقازيق: العظمى 32 - الصغرى 22

شبين الكوم: العظمى 31 - الصغرى 21

طنطا: العظمى 31 - الصغرى 21

دمياط: العظمى 26 - الصغرى 21

بورسعيد: العظمى 26 - الصغرى 21

الإسماعيلية: العظمى 33 - الصغرى 21

السويس: العظمى 33 - الصغرى 22

العريش: العظمى 27 - الصغرى 18

رفح: العظمى 26 - الصغرى 18

رأس سدر: العظمى 32 - الصغرى 23

نخل: العظمى 31 - الصغرى 17

كاترين: العظمى 27 - الصغرى 13

الطور: العظمى 31 - الصغرى 23

طابا: العظمى 28 - الصغرى 17

شرم الشيخ: العظمى 34 - الصغرى 24

الغردقة: العظمى 35 - الصغرى 24

الإسكندرية: العظمى 26 - الصغرى 21

العلمين: العظمى 28 - الصغرى 21

مطروح: العظمى 28 - الصغرى 22

السلوم: العظمى 33 - الصغرى 25

سيوة: العظمى 37 - الصغرى 26

رأس غارب: العظمى 37 - الصغرى 24

سفاجا: العظمى 37 - الصغرى 25

مرسى علم: العظمى 36 - الصغرى 25

شلاتين: العظمى 34 - الصغرى 26

حلايب: العظمى 32 - الصغرى 27

أبو رماد: العظمى 34 - الصغرى 26

مرسى حميرة: العظمى 35 - الصغرى 25

الأقصر: العظمى 39 - الصغرى 25

أسوان: العظمى 39 - الصغرى 26

الوادي الجديد: العظمى 38 - الصغرى 24

أبو سمبل: العظمى 40 - الصغرى 25

