"جيوش من الكلاب".. محمد غنيم يحذر لتفاقم الظاهرة في الشوارع

أعرب الفنان محمد غنيم عن قلقه من التزايد المستمر في أعداد كلاب الشوارع، مؤكدًا أن الظاهرة باتت تمثل خطرًا على الصحة العامة والأمن المجتمعي، في ظل انتشار تجمعات كبيرة من الكلاب داخل عدد من المناطق السكنية والشوارع.

الخوف على المواطنين

وأوضح محمد غنيم خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن انفعاله في الحديث جاء بدافع الخوف على المواطنين، مشيرًا إلى أنه لم يتوقع أن تتحول تدوينته الأخيرة إلى حالة جدل واسعة، رغم أن هدفه كان تسليط الضوء على خطورة التعامل العشوائي مع الظاهرة.

إطعام الكلاب في الشوارع

وأضاف أن إطعام الكلاب في الشوارع دون تنظيم يخلق مشكلات صحية وبيئية، خاصة مع تراكم بقايا الطعام والمخلفات، وهو ما قد يؤدي إلى انتشار الميكروبات والروائح الضارة، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى تقنين واضح يراعي الأبعاد الصحية والاجتماعية.

استمرار الأزمة دون حلول

وأشار إلى أن انتشار أعداد كبيرة من الكلاب أصبح مشهدًا متكررًا في العديد من المناطق، محذرًا من أن استمرار الأزمة دون حلول عملية قد يؤدي إلى تفاقمها خلال السنوات المقبلة.

وشدد الفنان محمد غنيم على أن حديثه لا يستهدف الرفق بالحيوان أو الدعوة للإساءة إليه، وإنما يهدف إلى فتح نقاش جاد حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية المواطنين والتعامل الإنساني مع الحيوانات، بما يضمن الحفاظ على سلامة المجتمع والنظام العام.