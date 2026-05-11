رئيس هيئة الاستثمار يبحث سبل تطوير آليات استهداف الاستثمارات المحلية والأجنبية

تابع الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال اجتما موس مع قيادات قطاع الترويج بالهيئة، خطط العمل الحالية وربطها بتحقيق مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بضرورة تطوير أدوات الترويج للاستثمار، والانتقال من العرض العام للفرص إلى الاستهداف المباشر للشركات والقطاعات ذات الأولوية،.

دعم الاقتصاد الوطني

أكد الدكتور محمد عوض أهمية دور قطاع الترويج في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنموية وزيادة تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، ووجه باستحداث آليات مبتكرة لجذب الاستثمارات من الخارج، عبر إطلاق مبادرات جديدة تدعم تحسين الصورة الذهنية لمناخ الاستثمار في مصر، وإعداد محتوى ترويجي متكامل قائم على البيانات والمؤشرات الاقتصادية يبرز الحوافز والفرص الاستثمارية بالاقتصاد المصري.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة القطاعات الاقتصادية الأكثر جاهزية وجاذبية للاستثمار خلال المرحلة الحالية، وما تتمتع به هذه القطاعات من مزايا تنافسية وفرص نمو واعدة تسهم في تعظيم القيمة المضافة وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل مستدامة



وأكد الدكتور محمد عوض على ضرورة وضع آلية واضحة ومنظمة للتواصل والمتابعة مع كل شركة أو مستثمر مستهدف، ورصد تطورات بيئة الاستثمار العالمية، وتقديم الدعم اللازم في مختلف المراحل، وصولًا إلى تحويل الفرص إلى استثمارات فعلية على أرض الواقع.

و تم استعراض مستهدفات قطاع الترويج خلال الفترة المقبلة، والتحديات الحالية والحلول المقترحة للتغلب عليها، وأكد الدكتور محمد عوض دعمه الكامل للقطاع والعاملين به، وحرصه على رفع مستوى الرضاء الوظيفي، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.