قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجازات تاريخية في كامب نو.. كانسيلو ملك الدوريات الكبرى وبرشلونة يفرض هيمنته على إسبانيا
غيبوبة ووفيات.. شهادات صادمة لأسر مرضى تركوا العلاج بسبب "الطيبات"
ترامب: سنستولي على اليورانيوم الإيراني ونراقبهم من الفضاء
بعد إحراجه.. وزير الزراعة يشكر دكتور البحوث الزراعية بالبحيرة : تعالى جنبى احسن يفتكروا حاجة
ترتيب المجموعة الأولى في الدوري المصري قبل الجولة الأخيرة
ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: الرفق بالقوارير صمام أمان لاستقرار المجتمعات
مدبولي يتفقد مصنعا للأعمدة الهيكلية والحديد بأكتوبر ويؤكد دعم الدولة للصناعة وتوطين التكنولوجيا
بالقانون.. الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الغش وتسريب امتحانات الثانوية العامة
إصابة وجرح بالوجه.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة البحيرة
قوات الإحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة جنوب سوريا
رئيس الوزراء يجري بجولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المصانع بالمنوفية
3.8 مليار دولار.. نتنياهو يثير الجدل بتصريح حول تقليل اعتماد إسرائيل على دعم أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس هيئة الاستثمار يبحث سبل تطوير آليات استهداف الاستثمارات المحلية والأجنبية

رئيس هيئة الاستثمار
رئيس هيئة الاستثمار
علياء فوزى

 تابع الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال اجتما موس مع قيادات قطاع الترويج بالهيئة، خطط العمل الحالية وربطها بتحقيق مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بضرورة تطوير أدوات الترويج للاستثمار، والانتقال من العرض العام للفرص إلى الاستهداف المباشر للشركات والقطاعات ذات الأولوية،.

دعم الاقتصاد الوطني 

أكد الدكتور محمد عوض  أهمية دور قطاع الترويج في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنموية وزيادة تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، ووجه باستحداث آليات مبتكرة لجذب الاستثمارات من الخارج، عبر إطلاق مبادرات جديدة تدعم تحسين الصورة الذهنية لمناخ الاستثمار في مصر، وإعداد محتوى ترويجي متكامل قائم على البيانات والمؤشرات الاقتصادية يبرز الحوافز والفرص الاستثمارية بالاقتصاد المصري.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة القطاعات الاقتصادية الأكثر جاهزية وجاذبية للاستثمار خلال المرحلة الحالية، وما تتمتع به هذه القطاعات من مزايا تنافسية وفرص نمو واعدة تسهم في تعظيم القيمة المضافة وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل مستدامة


وأكد الدكتور محمد عوض على ضرورة وضع آلية واضحة ومنظمة للتواصل والمتابعة مع كل شركة أو مستثمر مستهدف، ورصد تطورات بيئة الاستثمار العالمية، وتقديم الدعم اللازم في مختلف المراحل، وصولًا إلى تحويل الفرص إلى استثمارات فعلية على أرض الواقع.

و تم استعراض مستهدفات قطاع الترويج خلال الفترة المقبلة، والتحديات الحالية والحلول المقترحة للتغلب عليها، وأكد الدكتور محمد عوض دعمه الكامل للقطاع والعاملين به، وحرصه على رفع مستوى الرضاء الوظيفي، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

هيئة الاستثمار الاستثمارات الأجنبية الاستثمارات المحلية الاقتصاد الوطني الترويج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

اتحاد الكرة

‎زيادة عدد الأندية بدوري أبطال أفريقيا.. اتحاد الكرة ينهي حالة الجدل

الزمالك و اتحاد العاصمه

هل تعرض الزمالك للظلم أمام اتحاد العاصمة؟.. 4 خبراء أجانب يحسمون الجدل

سبب نزول آية الكرسي

ما هو سبب نزول آية الكرسي؟.. قصة عجيبة

كانت بتهرب من الضرب فسقطت من البلكونة.. ضبط المتهم في التسبب بإصابة زوجته بعد سقوطها من مرتفع ببورسعيد

كانت بتهرب من الضرب.. ضبط الزوج المتسبب في سقوط زوجته من البلكونة ببورسعيد

ييس توروب

خرج من حالة الصمت.. كواليس غضب توروب في الأهلي

ترشيحاتنا

لبنان

أكثر من 15 غارة إسرائيلية تستهدف البلدات جنوبي لبنان

لبنان

الإعلام اللبناني: رئيس الوزراء أكد ضرورة توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية

الدكتور مصطفى مدبولى

شاهد.. مدبولي يفتتح عددا من المصانع بمدينتى السادات و6 أكتوبر

بالصور

بالأحمر النارى.. طارق العريان وزوجته يتبادلان الرومانسية فى آخر ظهور لهما

بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما
بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما
بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما

بـ البوركينى.. زوجة إمام عاشور تنشر صورة عائلية من أحدث ظهور

بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية
بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية
بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية

جرأة و جمال.. دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى

جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى
جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى
جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد