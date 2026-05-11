وزير الاستثمار يصدر قرارًا بتعيين محمد عياد مساعدًا لشئون الترويج الاستراتيجي

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار القرار رقم (198) لسنة 2026، بتعيين محمد عياد مساعدًا للوزير لشئون الترويج والتواصل الاستراتيجي، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم جذب الاستثمارات وتطوير منظومة الترويج والتواصل المؤسسي.

أهداف القرار

يأتي القرار ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة متكاملة للتواصل الاستراتيجي والترويج الاستثماري والإعلامي، تقوم على تطوير الرسائل المؤسسية وتعزيز الصورة الذهنية لمصر كمقصد استثماري وتجاري مؤهل، إلى جانب توسيع قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال محليًا ودوليًا.





يمتلك محمد عياد خبرة مهنية تتجاوز 18 عامًا في مجالات أسواق المال والأنشطة المالية غير المصرفية والإعلام الاقتصادي والاتصال المؤسسي، حيث شغل عددًا من المناصب التنفيذية والاستشارية المرتبطة بالتواصل الاستراتيجي والترويج وإدارة المحتوى الاقتصادي.



الهيئة العامة للرقابة



شغل عياد منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات التابعة لها خلال الفترة من سبتمبر 2021 حتى فبراير 2026، حيث أشرف على ملفات التواصل المؤسسي والترويج الإعلامي، إلى جانب الإدارة المركزية للعلاقات العامة والتصميم والنشر الإلكتروني، وإدارة الملفات الإعلامية والترويجية لمركز المديرين المصري ومعهد الخدمات المالية والمركز الإقليمي للتمويل المستدام.



الخدمات المالية

شهدت فترة عمله بالهيئة تطوير البنية الإعلامية عبر إنشاء أول مركز إعلامي متكامل، وإطلاق أول بودكاست وتليفزيون واستوديو إعلامي تابع للهيئة، بما عزز الوعي بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.

كما قاد حملات قومية للتوعية بالتعاون مع جهات مثل الاتحاد المصري للتأمين والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، منها حملة «أمّن الأول… مش هتبدأ من الأول» وحملة «معاك سهم… تبقى شريك».



مناصب سابقة



شغل عياد منصب نائب مساعد رئيس البورصة المصرية من ديسمبر 2017 حتى أغسطس 2021، كما عمل مستشارًا لاتحاد أسواق المال العربية، وتولى منصب مدير التحرير بقناة إكسترا نيوز، إلى جانب مناصب قيادية في عدد من الصحف الاقتصادية.



مجالات الخبرة



تتنوع خبراته لتشمل أسواق رأس المال، البورصات، التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى القطاع المصرفي والإعلام الاقتصادي.



المؤهلات العلمية



يحمل محمد عياد درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية، وبرنامج إعداد القادة من الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبرنامجًا تدريبيًا بصندوق النقد الدولي في واشنطن، إلى جانب برامج مهنية في علاقات المستثمرين والحوكمة وإدارة المخاطر والتقييم العقاري والصحافة المالية والسياسات العامة، وبرنامج بالتعاون مع وزارة التخطيط حول السياسات التنموية المبنية على الأدلة في إندونيسيا، فضلًا عن بكالوريوس الاقتصاد من جامعة القاهرة.



تطوير منظومة الترويج



أعرب محمد عياد عن اعتزازه بثقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا العمل على تطوير منظومة الترويج والتواصل الاستراتيجي للوزارة وفق أحدث الممارسات الدولية، بما يعزز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمار، ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة عبر أدوات اتصال حديثة وشراكات فعالة مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الدولية.