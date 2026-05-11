برلماني: تحسين مناخ الاستثمار الصناعي ضرورة ملحة لزيادة التنافسية في الأسواق الخارجية

أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تمضي بخطى واضحة نحو دعم وتطوير القطاع الصناعي، باعتباره أحد أهم المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وقاطرة حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات التشغيل.



وأوضح " مسعود" ، في تصريح لموقع صدى البلد" ، أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تعكس توجهًا استراتيجيًا للدولة نحو تعزيز مكانة الصناعة في الاقتصاد الوطني، من خلال التوسع في إنشاء المصانع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، ودعم المنتج المحلي لزيادة قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية.

تذليل العقبات أمام المستثمرين

وأشار عضو النواب، إلى أن تطوير الصناعة يتطلب استمرار العمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتحديث البنية التحتية الصناعية، وتوفير العمالة المدربة، بما يواكب خطط الدولة للتحول إلى اقتصاد إنتاجي قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.

جاء ذلك بعد أن كد رئيس مجلس الوزراء أن الصناعة تمثل أحد أهم القطاعات الواعدة التي تقود قاطرة النمو الاقتصادي، جنبا إلى جنب قطاعات: الزراعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأكد أن الدولة تراهن على قدرات قطاع الصناعة، ولذا فقد عملت على توفير البنية التحتية اللازمة لدعم وتعزيز هذا القطاع لتمكينه من أداء دوره، مع السعي لتدبير الاحتياجات اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المطلوبة للمصانع.



جاء ذلك خلال مشاركة في جولة رئيس الوزراء بمدينة السادات اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بينما يشارك الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة في جولته بمدينة السادس من أكتوبر.