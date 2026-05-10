أصداء عالمية واسعة لزيارة ماكرون للإسكندرية وافتتاح المقرر الجديد لجامعة سنجور

حظيت زيارة الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون لمدينة الإسكندرية وحضوره افتتاح المقرر الجديد لجامعة سنجور في مدينة برج ‌العرب الجديدة بحضور مسؤولين أفريقيين ودوليين باهتمام إعلامي كبير على المستوى العالمي.

فقد أبرزت وكالة رويترز للأنباء استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الفرنسي ​إيمانويل ماكرون في مدينة برج ‌العرب الجديدة بالإسكندرية حيث أجرى الرئيسان محادثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ​كما أشرفا على افتتاح المقر الجديد ​لجامعة سنجور في مصر.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيسين شاركا لاحقا في ​مراسم افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور ​في ⁠مدينة برج العرب الجديدة، وهي مؤسسة تعليمية تابعة للمنظمة الدولية للفرانكفونية، بحضور نستور نتاهونتوي رئيس ⁠وزراء ​بوروندي ولويز موشيكيوابو الأمين ​العام للمنظمة الدولية للفرانكفونية وشيخ نيانج وزير خارجية السنغال.

ومن جانبها أبرزت صحيفة "اندبندنت عربية" افتتاح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي ماكرون الحرم الجامعي الجديد لجامعة سنجور الفرنكوفونية في برج العرب، غرب الإسكندرية .

ونوهت الصحيفة إلى أن الرئيس ماكرون اعتبر أثناء افتتاحه المقر الجديد لجامعة سنجور إلى جانب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن اللغة الفرنسية تلعب دوراً في توحيد القارة الأفريقية، موضحة أن ماكرون يتوجه بعد مصر إلى كينيا للمشاركة في القمة الفرنسية - الأفريقية التي تعقد للمرة الأولى في بلد ناطق بالإنجليزية.

ونقلت الصحيفة عن ماكرون قوله "من خلال الفرانكفونية تضطلع اللغة الفرنسية بدور خاص نوعا ما، وكذلك هذه الجامعة، وهي محاولة إعادة توحيد القارة الأفريقية، معتبراً أن الفرنسية تبقى "لغة للتبادل والوحدة".

وأشار ماكرون إلى أن القمة الفرنسية الأفريقية التي تنطلق بعد غد الإثنين في نيروبي أُعيدت تسميتها "أفريقيا إلى الأمام"، في خطوة ترمز إلى "حقيقة أن أفريقيا قارة تضم ألف لغة".

واعتبر ماكرون أن جامعة سنجور التي أُنشئت برعاية المنظمة الدولية للفرنكوفونية، من شأنها أن تكون جسرا يربط بين أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.

ومن جانبه أبرز موقع "أفريكا برس" الإخباري باللغة الإنجليزية افتتاح الرئيسين السيسي وماكرون، المقر الجديد لجامعة سنجور بحضور مسؤولين أفارقة ودوليين منوها بأن هذه الخطوة تعكس التزاما بتعزيز التعاون الأكاديمي والتنموي بين مصر والدول الأفريقية ودول الفضاء الفرنكوفوني حيث تعد جامعة سنجور إحدى المؤسسات الأكاديمية الفرنكوفونية البارزة في إفريقيا وتركز على إعداد الكوادر في مجالات الإدارة والتنمية والسياسة العامة.

وأوضح الموقع أن حفل الافتتاح حضره رئيس وزراء بوروندي، والأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، بالإضافة إلى مسؤولين من الاتحاد الأفريقي وعدة دول أفريقية.

وأشار الموقع إلى تأكيد الرئيس السيسي في كلمته على أن افتتاح المقر الجديد للجامعة يأتي في لحظة حاسمة تتزايد فيها التحديات التنموية، مما يستلزم إقامة شراكات دولية قائمة على التضامن والتكامل، لا سيما بين دول الجنوب.

وأشار الموقع الإخباري إلى قول الرئيس السيسي إلى أن مصر تنظر إلى المنظمة الدولية للفرنكوفونية باعتبارها منظومة متعددة الأطراف تعزز الحوار الثقافي والتعليم والتنمية، مؤكدًا حرص مصر على دعم التعاون الفرنكوفوني منذ انضمامها للمنظمة، جنبًا إلى جنب مع شراكاتها مع دول الشمال. كما أشاد الرئيس السيسي بالدور الفرنسي في دعم جامعة سنجور والعالم الفرنكوفوني، معربا عن تقديره لدعم باريس في إعداد الكوادر الإفريقية من خلال المنح الدراسية ونقل المعرفة.

وسلط الموقع الضوء على تأكيد الرئيس السيسي على أن تعزيز العلاقات المصرية-الأفريقية يمثل ركيزة أساسية للسياسة الخارجية المصرية، تنبع من المصير المشترك مع دول القارة، مؤكدًا دعم القاهرة المستمر لجهود التنمية وبناء القدرات في إفريقيا.

ومن جانبها نوهت إذاعة فرنسا الدولية (إر إف إي) في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني إلى سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتعزيز العلاقات مع مصر خلال المحادثات التي أجراها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور الفرنسية في الإسكندرية.

وذكرت الإذاعة أن الرئيسين أشادا بقوة العلاقات الثنائية بين البلدين والتي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام 2025.

ونوهت الإذاعة إلى أن ماكرون سلط الضوء على نمو حجم التجارة والاستثمارات الفرنسية، فيما دعا الرئيس السيسي إلى توسيع نطاق التعاون في مجالات تشمل الصناعة والنقل والتعليم. كما أكد ماكرون أن افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب سيسهم في تعزيز التعاون العلمي والثقافي ويساعد في تدريب قادة إفريقيا المستقبليين.

ومن جانبها سلطة صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية التي تصدر في لندن باللغة الإنجليزية الضوء على إجراء الرئيسين عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات واسعة النطاق في الإسكندرية ركزت على العلاقات الثنائية والأزمات الإقليمية المتصاعدة، وذلك أثناء قيام الرئيسين بافتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور الفرنسية.

وأبرزت الصحيفة أن المحادثات شملت العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وباريس، فضلاً عن التطورات الإقليمية، واصفة زيارة ماكرون بأنها انعكاس لـ"الصداقة المتميزة" بين البلدين، ونوهت بإشادة الرئيس السيسي بالتقدم الكبير في العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، لا سيما بعد رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية خلال زيارة ماكرون لمصر في أبريل عام 2025.

ونوهت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي استعرض الجهود المصرية الرامية إلى احتواء الأزمات الحالية محذرًا من مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، ومشيرًا إلى تأثير الأزمات على الأمن الإقليمي والعالمي وكذلك على سلاسل الإمداد والتجارة والنقل. وأكد السيسي مجدداً دعم مصر لأمن واستقرار الدول العربية، معربًا عن رفضه لأي انتهاك لسيادتها.

ونوهت الصحيفة إلى إعراب ماكرون عن أمله في أن يتم حل الأزمة الإقليمية الحالية بسرعة من أجل إعادة السلام والاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط.

وشدد الصحيفة على أن الزعيمين ناقشا أيضا القضية الفلسطينية، حيث أوضح السيسي الجهود المصرية الرامية إلى للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ المرحلة الثانية من الهدنة. ودعا إلى وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى قطاع غزة وبدء جهود إعادة الإعمار في أقرب وقت ممكن.

وفي السياق ذاته، أعرب السيسي عن قلق مصر العميق إزاء تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية المحتلة، وأعاد التأكيد على دعم مصر لإقامة دولة فلسطينية على أساس حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتماشى مع الشرعية الدولية وحل الدولتين.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو قوله إن زيارة ماكرون تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين باريس والقاهرة وتعكس ثقة فرنسا في الدور الإقليمي لمصر.

وأكد كونفافرو أن العلاقات الثنائية اكتسبت زخماً منذ انطلاق محادثات الحوار الاستراتيجي في أبريل 2025، إلى جانب تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الاقتصاد والطاقة والنقل، بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية.

ونوهت الصحيفة في هذا الصدد إلى أن حفل افتتاح جامعة سنجور حضره رئيس وزراء بوروندي نيستور نتاهونتوي، والأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية لويز موشيكيوابو، ووزير الخارجية السنغالي الشيخ نيانج، ومفوض الاتحاد الأفريقي للتعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار محمد بلحسين.

ووصف السيسي افتتاح المقر الجديد للجامعة بأنه يأتي في لحظة حاسمة تتسم بتزايد التحديات التنموية وازدياد الحاجة إلى شراكات دولية فعالة، لا سيما بين دول الجنوب العالمي.

وتأسست جامعة سنجور عام 1990 بمبادرة من المنظمة الدولية للفرانكوفونية، وتركز على قضايا التنمية الأفريقية وتدريب قادة المستقبل في جميع أنحاء القارة.