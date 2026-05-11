مدبولي: الصناعة تمثل أحد أهم القطاعات الواعدة التي تقود قاطرة النمو الاقتصادي

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المصانع بمدينتي السادات (بمحافظة المنوفية)، والسادس من أكتوبر (بمحافظة الجيزة). ويرافقه خلال جولته اليوم المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

ويشارك في جولة رئيس الوزراء بمدينة السادات اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بينما يشارك الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة في جولته بمدينة السادس من أكتوبر.

وفور وصوله لمدينة السادات، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الصناعة تمثل أحد أهم القطاعات الواعدة التي تقود قاطرة النمو الاقتصادي، جنبا إلى جنب قطاعات: الزراعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن الدولة تراهن على قدرات قطاع الصناعة، ولذا فقد عملت على توفير البنية التحتية اللازمة لدعم وتعزيز هذا القطاع لتمكينه من أداء دوره، مع السعي لتدبير الاحتياجات اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المطلوبة للمصانع، وكذلك إزالة جميع التحديات التي تواجه الصناعات المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أننا كحكومة لدينا إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، ولذا نحرص على تعظيم دوره؛ من أجل مواصلة زيادة مساهمته في النشاطات الاقتصادية المختلفة، لتوفير الآلاف من فرص العمل، وتشجيع الصادرات للأسواق الخارجية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

فيما أكد وزير الصناعة أن جولة رئيس مجلس الوزراء اليوم تشمل عددا من المصانع التي تتنوع في منتجاتها، وتعد من النماذج الناجحة للصناعة المصرية الوطنية لما تمثله من قدرة حقيقية على توطين الصناعة ودعم المنتج المحلي؛ حيث من المقرر في مدينة السادات أن يتم افتتاح مصنع جديد للمشروبات الغازية، الذي يعد إضافة لقطاع الصناعات الغذائية المصرية، كما سيتم تفقد التوسعات الجديدة لمصنع متخصص في صناعة الكابلات الكهربائية، والمتمثلة في خط إنتاج كابلات جهد عالي وجهد منخفض، مشيرا إلى أن هذا المصنع يعد أحد الصروح الصناعية الداعمة للبنية التحتية للمشروعات القومية؛ حيث تمثل هذه الصناعة عنصرا أساسيا في قطاعات: الكهرباء والطاقة، والإسكان، والصناعة.

وأضاف وزير الصناعة: تشمل جولة رئيس الوزراء اليوم في مدينة السادس من أكتوبر عددا من الصناعات التي تتنوع ما بين تصنيع مختلف أنواع الغراء والمواد اللاصقة، ومسحوق الغسيل المنزلي، بالإضافة إلى صنع بعض أجزاء من السيارات، وكذا صناعة مواسير الصلب الملحومة والمسحوبة ولوازمها، فضلا عن صنع أعمدة إنارة معدنية، وكذلك صنع مفاتيح التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائية، مؤكدا أن هذه الصناعات تمثل أيضا نموذجا ناجحا لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة في الصناعات المختلفة وخاصة قطاع الحديد والصلب، كما تعمل على توفير فرص العمل للشباب المصري، والمساهمة في المشروعات القومية وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز الصادرات المصرية.