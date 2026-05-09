رئيس هيئة الاستثمار: الرضا الوظيفي يساهم في تقديم خدمات متميزة للمستثمرين

عقد الدكتور محمد عوض، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع قيادات وكوادر الإدارة المركزية للموارد البشرية، بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس الهيئة، لمناقشة استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة وسبل تطويرها.

وقال الدكتور محمد عوض إن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنجاح الهيئة في تنفيذ خطط الدولة لجذب الاستثمارات، وذلك عبر تمكين العاملين وتزويدهم بالأدوات التقنية والتدريبية اللازمة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

التحديات التي تواجه العاملين

وحرص عوض على مناقشة أبرز التحديات التي تواجه العاملين، موجّهًا بسرعة وضع حلول تنفيذية وعملية لمعالجتها، مع التأكيد على أولوية الارتقاء بأوضاعهم وتحقيق الرضا الوظيفي، بما يساهم في تقديم خدمات متميزة للمستثمرين.

من جانبها، أكدت الدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس الهيئة، أهمية تطوير سياسات الموارد البشرية بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحديث المؤسسي، بما يدعم تحقيق مستهدفات الهيئة ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.