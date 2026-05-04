قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما حكم المهر والهدايا عند فسخ الخطبة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
قرار عاجل في ‏الإمارات بـ تحويل الدراسة عن بعد بسبب الهجوم الإيراني
خبير لوائح يكشف سيناريوهات حسم الدوري حال تساوي النقاط بين الأهلي والزمالك وبيراميدز
معندكش دين | منشور ناري لـ مصطفي بكري ضد وجدي العربي بسبب هاني شاكر
نقيب الأطباء: آليات رقابة على المحتوى الطبي بمواقع التواصل واتخاذ إجراءات ضد المخالفين
نيسان Z بقوة 400 حصانًا.. ماذا قدمت السيارة الأسطورية؟
مصدر بالزمالك يحسم الجدل بشأن مطالبة اللاعبين بالمستحقات
هل يجوز كتابة الأموال للبنات في حياتي؟.. أمين الفتوى يجيب
جلسة عاجلة في الكاف لحسم أزمة حكام نهائي دوري أبطال إفريقيا
الدفاع الإماراتية: الأصوات المسموعة في أنحاء الدولة ناتجة عن عمليات اعتراض مستمرة
ترامب: لم تسجل أضرار في صفوف السفن العابرة لمضيق هرمز
طقس الثلاثاء 5 مايو 2026 في مصر .. أمطار وشبورة ورياح نشطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جولة تفقدية لرئيس هيئة الاستثمار بمركز خدمات المستثمرين .. صور

جولة تفقدية لرئيس هيئة الاستثمار
جولة تفقدية لرئيس هيئة الاستثمار
علياء فوزى

قام الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بجولة تفقدية داخل المركز الرئيسي لخدمات المستثمرين بالهيئة، لمتابعة سير العمل والوقوف على كفاءة الخدمات المقدمة.


والتقى الرئيس التنفيذي للهيئة عدد من المستثمرين ووكلائهم للتعرف على تقييمهم لكفاءة وجودة الخدمات المقدمة، ومتوسط مدة الحصول على كل خدمة، ومقترحاتهم لتحسين بيئة الاستثمار، ونقل إليهم توجيهات الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار بإحداث تطوير شامل في ملف خدمات المستثمرين، تكون أركانه الأساسية: الميكنة، والشفافية، وسرعة الأداء، ودقة البيانات، والمتابعة المستمرة، مع التركيز على تحسين تجربة المستثمر، وحل مشكلات الشركات القائمة، وتطوير بيئة الأعمال في مصر وفق أفضل الممارسات الدولية.


ووجه الرئيس التنفيذي للهيئة بتعزيز جهود تحسين كفاءة مراكز خدمات المستثمرين من حيث سهولة الإجراءات وتيسيرها، وتوفير أماكن انتظار لائقة، وإعادة تخطيط مراكز الخدمات من أجل تحسين سير عمليات التأسيس وغيرها من خدمات المستثمرين. 
 

ربط الخدمات الإلكترونية بالخدمات

ووجه الدكتور محمد عوض بتحسين كفاءة ربط الخدمات الإلكترونية بالخدمات التي تقدمها مراكز خدمات المستثمرين، خاصةً مع توسع الهيئة في التحول الرقمي وميكنة الخدمات، بما يتيح للمستثمرين إنهاء معاملاتهم بسهولة ويسر وتقليل الوقت والتكلفة ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وتفقد الرئيس التنفيذي للهيئة مختلف الإدارات داخل المركز، بما في ذلك مقار ممثلي الجهات المعنية بملف الاستثمار، مثل السجل التجاري والشهر العقاري وهيئة الرقابة المالية وغيرها، واطلع على آليات تقديم الخدمات، مؤكدًا على أهمية التكامل بين الجهات المختلفة لتيسير الإجراءات.

والتقى الدكتور محمد عوض بعدد من القيادات والعاملين بالمركز، واستمع إلى مقترحاتهم بشأن تطوير بيئة العمل.

وأكد على ضرورة خلق آليات فعالة للتواصل بين العاملين وقيادة الهيئة، وتفعيل منظومة تلقي المقترحات من المستثمرين ووكلائهم، ما يصب في النهاية في صالح تعزيز الأداء المؤسسي للهيئة، ويساهم في تطوير منظومة خدمات المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات، والتي تعتبر هدف رئيسي من أهداف استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

هيئة الاستثمار خدمات المستثمرين التحول الرقمي التنمية المستدامة هيئة الرقابة المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

زواج - ارشيفية

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

استاد مصر بالعاصمة الإدارية

التراك بعيد عن المدرجات.. سبب عدم اعتماد كاف استاد مصر بالعاصمة الإدارية

أحمد فتوح

النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين

ترشيحاتنا

قضية مخدرات

تأييد براءة متهم في قضية مخدرات وسلاح بدمنهور بعد التشكيك في رواية الضبط

جثه صورة أرشيفية

مصرع صغير سقط داخل أسانسير بمركز أشعة ببني مزار

محافظ الأقصر يتفقد كورنيش النيل ليلا سيرًا على الأقدام لمتابعة النظافة وتنشيط الحركة السياحية

محافظ الأقصر يتفقد كورنيش النيل ليلا سيرًا على الأقدام لمتابعة تنشيط السياحة | صور

بالصور

تأثير المشروبات الغازية على المعدة.. هل تسبب الإسهال فعلا؟ الحقيقة الكاملة التي لا يعرفها الكثيرون

تأثير المشروبات الغازية على المعدة.. هل تسبب الإسهال فعلًا؟
تأثير المشروبات الغازية على المعدة.. هل تسبب الإسهال فعلًا؟
تأثير المشروبات الغازية على المعدة.. هل تسبب الإسهال فعلًا؟

بمشاركة ديمي مور.. لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الـ79

ديمي مور
ديمي مور
ديمي مور

تنميل اليدين .. أسباب صادمة وأفضل طرق العلاج قبل تفاقم المشكلة

ما هو تنميل اليدين؟
ما هو تنميل اليدين؟
ما هو تنميل اليدين؟

مشروب قبل النوم يذيب دهون البطن.. حقيقة ولا خدعة؟

مشروب
مشروب
مشروب

فيديو

الشهيد مفيب محمد عمرو الطاهر

حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد