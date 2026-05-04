جولة تفقدية لرئيس هيئة الاستثمار بمركز خدمات المستثمرين .. صور

قام الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بجولة تفقدية داخل المركز الرئيسي لخدمات المستثمرين بالهيئة، لمتابعة سير العمل والوقوف على كفاءة الخدمات المقدمة.





والتقى الرئيس التنفيذي للهيئة عدد من المستثمرين ووكلائهم للتعرف على تقييمهم لكفاءة وجودة الخدمات المقدمة، ومتوسط مدة الحصول على كل خدمة، ومقترحاتهم لتحسين بيئة الاستثمار، ونقل إليهم توجيهات الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار بإحداث تطوير شامل في ملف خدمات المستثمرين، تكون أركانه الأساسية: الميكنة، والشفافية، وسرعة الأداء، ودقة البيانات، والمتابعة المستمرة، مع التركيز على تحسين تجربة المستثمر، وحل مشكلات الشركات القائمة، وتطوير بيئة الأعمال في مصر وفق أفضل الممارسات الدولية.





ووجه الرئيس التنفيذي للهيئة بتعزيز جهود تحسين كفاءة مراكز خدمات المستثمرين من حيث سهولة الإجراءات وتيسيرها، وتوفير أماكن انتظار لائقة، وإعادة تخطيط مراكز الخدمات من أجل تحسين سير عمليات التأسيس وغيرها من خدمات المستثمرين.



ربط الخدمات الإلكترونية بالخدمات

ووجه الدكتور محمد عوض بتحسين كفاءة ربط الخدمات الإلكترونية بالخدمات التي تقدمها مراكز خدمات المستثمرين، خاصةً مع توسع الهيئة في التحول الرقمي وميكنة الخدمات، بما يتيح للمستثمرين إنهاء معاملاتهم بسهولة ويسر وتقليل الوقت والتكلفة ورفع كفاءة الأداء الحكومي.



وتفقد الرئيس التنفيذي للهيئة مختلف الإدارات داخل المركز، بما في ذلك مقار ممثلي الجهات المعنية بملف الاستثمار، مثل السجل التجاري والشهر العقاري وهيئة الرقابة المالية وغيرها، واطلع على آليات تقديم الخدمات، مؤكدًا على أهمية التكامل بين الجهات المختلفة لتيسير الإجراءات.



والتقى الدكتور محمد عوض بعدد من القيادات والعاملين بالمركز، واستمع إلى مقترحاتهم بشأن تطوير بيئة العمل.

وأكد على ضرورة خلق آليات فعالة للتواصل بين العاملين وقيادة الهيئة، وتفعيل منظومة تلقي المقترحات من المستثمرين ووكلائهم، ما يصب في النهاية في صالح تعزيز الأداء المؤسسي للهيئة، ويساهم في تطوير منظومة خدمات المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات، والتي تعتبر هدف رئيسي من أهداف استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.