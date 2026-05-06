الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

عمران: حزب الجبهة الوطنية يعمل على تكريس الثقة الممنوحة له من المواطن

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان

عقدت أمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية برئاسة الفريق طارق سلام، اجتماعاً موسعاً؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وكذلك أوراق العمل المقدمة من عدد من الأعضاء، وذلك بمشاركة الأمين العام للحزب المستشار محمد عمران.

واستعرض المستشار محمد عمران- في كلمته خلال الاجتماع- الإجراءات التي يجريها الحزب والتحركات الميدانية التي تكرس مكانته في الشارع المصري، وتؤكد ثقة المواطنين فيه، وكذلك مستجدات الأوضاع داخل أمانات الحزب المختلفة.

وأشاد أمين عام حزب الجبهة الوطنية بأداء أعضاء أمانة الدفاع والأمن القومي برئاسة الفريق طارق سلام، مشيراً إلى كونها من أكثر الأمانات نشاطاً وفاعلية داخل الحزب، وهو ما يتجلى من أوراق العمل التي يتم مناقشتها عبرها، ورفع توصياتها إلى اللجنة المركزية، والتي تأخذها بعين الاعتبار وتحيلها كمقترحات إلى اللجان المختصة بمجلسي النواب والشيوخ.

إضافة شبابية قوية لمستويات القيادة العليا بالحزب

من جهته، رحب الفريق طارق سلام أمين أمانة الدفاع والأمن القومي بالمستشار محمد عمران، مؤكداً أن توليه منصب أمين عام الحزب، يعد اضافة شبابية قوية لمستويات القيادة العليا بالحزب، متمنياً له التوفيق خلال الفترة المقبلة.

وأكد “سلام” عودة أمانة الدفاع والأمن القومي إلى اجتماعاتها الدورية مرة أخرى؛ وذلك عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، وكذلك بعض الإجراءات التنظيمية داخل الحزب.

وأشار إلى وجود العديد من الملفات المهمة على طاولة الأمانة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري حالياً، في ظل تطور الأوضاع بالمنطقة وبعض دول الجوار.

وناقش أعضاء الأمانة، ورقة عمل مقدمة من كل من اللواء هشام زعلوك مقرر الملف، واللواء حمزة درويش، والدكتورة حنان منيب، ومروة حلمي حول (أزمة الطاقة العالمية وتأثيرات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والاعتداءات الإيرانية على دول الخليج على المصالح المصرية)، وكذلك ورقة عمل مقدمة من كل من اللواء هاني عبداللطيف، واللواء أيمن شاكر، واللواء محمد صلاح دهب، وشيماء أبوالوفا وأحمد عبدالله مقرر الملف حول (الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.. اختبار قاسٍ للعلاقات المصرية الخليجية وجرس إنذار لأوضاع العمالة المصرية).

