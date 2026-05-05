نجاتي: نتفق مع رؤية عاصم الجزار.. و”الجبهة الوطنية” تفرض حضورها بقوة

أشاد النائب أكمل نجاتي، منسق تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس النواب، بكلمة الدكتور عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب ورئيس حزب الجبهة الوطنية، التي ألقاها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين.



وفي كلمته، أوضح نجاتي أنه يتفق بشكل كامل مع ما طرحه الدكتور عاصم الجزار.



هذا وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقديرها العميق للدور البارز الذي يلعبه حزب الجبهة الوطنية في الحياة السياسية المصرية، مشيدة بإسهاماته الكبيرة في تحقيق توازن سياسي يضمن التنوع ويعزز الاستقرار في البلاد.

“الجبهة الوطنية” نجحت في تعزيز الاستقرار وإثراء المشهد السياسي



وأشارت التنسيقية إلى أن الحزب قد نجح بشكل لافت في إثراء الحياة السياسية من خلال مشاركته الأولى في الاستحقاقات الدستورية، حيث تمكن من حصد مركز متقدم في الانتخابات، بما يعد بداية قوية للحزب.



وفي هذا السياق، أكدت التنسيقية أن حزب الجبهة الوطنية، منذ تأسيسه، قد نجح في اجتذاب مجموعة من كبار السياسيين والخبراء في مختلف المجالات، وهو ما أسهم في تعزيز مواقفه السياسية وزيادة تأثيره على مستوى الساحة السياسية المصرية، مضيفة أن الحزب قد أثبت قدرة عالية على التفاعل مع القضايا الوطنية الهامة والعمل على تطوير حلول فعّالة تسهم في تحسين الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر.

وشددت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كمنصة جامعة للعديد من الأحزاب والايدلوجيات، على التقدير الكبير الذي تكنه لجميع الأحزاب السياسية في مصر.