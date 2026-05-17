السفينة الموبوءة بفيروس هانتا تصل إلى جزيرة تينيريفي الإسبانية

عرض برنامج صباح الخير يا مصر، مجموعة من الأخبار الدولية المتنوعة، شملت اختراقًا علميًا جديدًا في الولايات المتحدة، وتطورات صحية على متن سفينة سياحية في إسبانيا، إلى جانب أول تجربة فنية للنجم النرويجي إيرلينج هالاند.

بطارية تولد الكهرباء تحت مياه البحر

استعرض التقرير نجاح علماء في الولايات المتحدة الأمريكية في تطوير بطارية قادرة على توليد الكهرباء تحت المياه، من خلال استهلاك بعض المواد والبكتيريا الموجودة في مياه البحر، دون الحاجة إلى إعادة شحن أو تدخل بشري.

وأشار التقرير إلى أن التجربة استمرت لمدة 30 يومًا داخل خليج تشيسابيك، ضمن أبحاث تقودها جامعة ميشيغان التقنية، بهدف تطوير أجهزة استشعار تعمل لفترات طويلة تحت الماء.

إجراءات مشددة بعد تفشي فيروس على سفينة سياحية

كما تناول التقرير وصول السفينة السياحية "هونديوس" إلى ميناء جراناديلا في جزيرة تنريف الإسبانية، بعد تفشي فيروس هانتا على متنها، وسط إجراءات سلامة مشددة استعدادًا لنقل الركاب.

هالاند يخوض أول تجربة سينمائية

وفي الجانب الفني، أوضح التقرير أن النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، يستعد لخوض أول تجربة له في عالم السينما من خلال أداء صوتي لشخصية فايكنج تحمل اسمه، ضمن فيلم رسوم متحركة بعنوان "ملكات الفايكنج".

وأشار التقرير إلى أن العمل سيشهد مشاركة المغنية ريتا أورا، في إطار يجمع بين المغامرة والكوميديا.

