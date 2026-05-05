أخبار التوك شو| حمزة عبد الكريم يخطف الأنظار ويصفوه بـ"هالاند الجديد".. أحمد موسى يوجه رسالة عاجلة لحسام حسن.. عمرو أديب: إحنا الزمالك غلابة وتعبنا

نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار والملفات المهمة التي تناولتها برامج التوك شو، حيث تم تسليط الضوء على عدد من القضايا المحلية والدولية البارزة، وتنوعت التغطيات بين تصريحات مسؤولين وتحليلات إعلامية وموضوعات خدمية تهم المواطنين.

وفيما يلي أبرز ما جاء في البرامج التلفزيونية خلال تلك الفترة:

أحمد موسى يوجه رسالة لحسام حسن على الهواء.. ويطالب ضم حمزة عبد الكريم للمنتخب

وجه الإعلامي أحمد موسى رسالة إلى المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، مطالبًا بضم اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم إلى صفوف المنتخب الوطني، مؤكدًا أنه يمتلك موهبة تستحق الدعم والمشاركة في كأس العالم.

إحنا الزمالك غلابة وتعبنا | عمرو أديب : اليوم 8 بالليل هنعرف كل حاجة

علق الإعلامي عمرو أديب، على جولة اليوم من منافسات الدوري المصري الممتاز والتي تحسم بشكل كبير بطل الدوري، وقال :" انا من الزملكاوية اللي ياما داقوا فصول بايخة وفي الحقيقة تحديد بطل الدوري".

عايزين قانون جديد .. بكري : إلى متى نترك أصحاب المعاشات هكذا

تساءل مصطفى بكري عضو مجلس النواب، قائلا:" إلى متى نترك أصحاب المعاشات هكذا في ظل تدني القيمة المالية للمعاشات ولازم نشوف حل وفلوس المعاشات"، متابعا: "دي فلوس خاصة تم اقتطاعها من أجور الناس طوال فترة خدمتهم".

حلمي عبد الباقي: هاني شاكر لم يرفض علاج أي حالة من الموسيقيين غير القادرين

قال الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، إن الوسط الفني ومصر والوطن العربي فقد فنانًا كبيرًا وإنسانًا عظيمًا برحيل هاني شاكر، مؤكدًا أن الإنسانية كانت أبرز ما يميزه إلى جانب مسيرته الفنية الكبيرة التي غرس من خلالها الحب في قلوب الجمهور عبر أعماله الناجحة.

حطيت إيدي على العيال دي | أشرف زكي : سنواجه المندسين في الجنازات بحزم

علق نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي على إطلاق نقابة الصحفيين استمارة تسجيل لتغطية جنازة الفنان هاني شاكر، مضيفا : "في كلام كتير هنقوله بس خلينا ننتهي من الجنازة لأن أنا اكتشفت حاجات معينة هفجرها بس بعد الجنازة، من خلال جلسة مع نقيب الصحفيين عشان تعرفوا ليه النقابة عملت كده.. نقابة الصحفيين عملت خطوة مهمة جدًا نتمنى تتوفق فيها".

العليا للحج والعمرة : الانتهاء المبكر من التأشيرات .. وتطوير منظومة المتابعة

أكد ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه تم الانتهاء من إصدار تأشيرات الحج هذا العام خلال شهر رمضان، في سابقة تنظيمية جديدة، مشيرا إلى أن الإجراءات أُنجزت قبل موعدها المعتاد، بالتزامن مع تطبيق جدول زمني دقيق من الجانب السعودي.

شعبة الأجهزة الكهربائية : ارتفاع الطلب وقت الأزمات يدفع الأسعار للصعود

أكد المهندس جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الاندفاع على الشراء خلال الأزمات يربك السوق ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة اختلال العرض والطلب.

بعد مشروع تعديلات قانون التأمينات والمعاشات.. طلب عاجل من أصحاب المعاشات.

أكد عبد الغفار مغاوري، محامي اتحاد أصحاب المعاشات، أن تعديلات قانون التأمينات والمعاشات، وبشكل خاص المادة 111 التي تم تعديلها مرتين سابقًا، تستهدف إعادة تنظيم التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي المستحق لصناديق التأمينات والمعاشات.

اتصالات البرلمان : يجب وضع حوافز حقيقية لتقليل أسعار التليفون المحمول

‎انتقدت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب، الرؤية حول الأسعار للهاتف المحمول والنظر له كـ "سلعة ترفيهية"، مؤكدة وجود تضارب بين السعي نحو التحول الرقمي والشمول المالي، وبين فرض رسوم وضرائب باهظة تصل إلى 38% على الأجهزة المستوردة (تشمل 10% جمارك و14% ضريبة قيمة مضافة).

البائع أم المشتري .. من يدفع عمولة السمسار؟ عضو إسكان الشيوخ يجيب

أكد محمد جامع عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن القانون لا يحدد الحد الأدنى والاقصى لعمولة السمسار وهذا الامر محل خلاف كبير ، مضيفا أن القانون عالج حق العميل الذي يقوم بشراء العقار.

هالاند الجديد .. حمزة عبد الكريم يخطف الأنظار بأوروبا بعد 4 شهور في برشلونة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن اللاعب الشاب حمزة عبدالكريم يمثل نموذجًا مشرفًا للمواهب المصرية، مشيرًا إلى أن "مصر ولادة" دائمًا بالنجوم، وحمزة كانت آخر مباراة له أمس، وقدم أداء استثنائي، بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" في فوز فريقه بنتيجة 9-0، ليصبح حديث الصحافة والإعلام الأوروبي، وبعض التقارير وصفته بـ"هالاند الجديد" المنتظر في أوروبا.