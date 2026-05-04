حلمي عبد الباقي: هاني شاكر لم يرفض علاج أي حالة من الموسيقيين غير القادرين

قال الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، إن الوسط الفني ومصر والوطن العربي فقد فنانًا كبيرًا وإنسانًا عظيمًا برحيل هاني شاكر، مؤكدًا أن الإنسانية كانت أبرز ما يميزه إلى جانب مسيرته الفنية الكبيرة التي غرس من خلالها الحب في قلوب الجمهور عبر أعماله الناجحة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه تعامل مع هاني شاكر لأكثر من ثلاث سنوات، وكان نعم الأخ والصديق، مشيرًا إلى أن تعاملاته اتسمت بالرقي والذوق، وأنه لم يرفض يومًا طلبًا لعلاج أي عضو غير قادر من الجمعية العمومية للموسيقيين، بل كان يردد دائمًا: "إلا العلاج يا حلمي، ربنا يشفيه ويشفي كل مريض يا رب"، مؤكدًا أنه كان إنسانًا بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ.

وتابع، أن هاني شاكر كان من أرقى وأطيب الناس، وصاحب قلب كبير لن يُعوض، مؤكدًا أن إرثه الفني سيظل حاضرًا بين الأجيال، مشبهًا مكانته بكبار الفنانين مثل عبد الحليم حافظ وأم كلثوم، وأن أعماله ستظل علامة راسخة يتعلم منها الكبير والصغير إلى ما لا نهاية.

