قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب : لا يمكن السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي
مانشستر سيتي يتقدم بهدف على إيفرتون في الدوري الإنجليزي
ترامب : إيران هاجمت سفنًا دولية .. وحان وقت انضمام كوريا الجنوبية لتحالف أمن الملاحة
خلل حقيقي.. مصطفى بكري: صاحب المعاش كان بياخد 1000 جنيه بقوا 1800 بس
لقاء سويدان تكشف تفاصيل رحلتها مع العصب السابع
وزير الآثار يدشن محطة للطاقة الشمسية بالمتحف المصري الكبير | صور
أحمد موسى يوجه رسالة لحسام حسن على الهواء.. ويتمنى ضم هذا اللاعب للمنتخب
شعبة المصورين: تطبيق نظام جديد لتغطية الفعاليات الكبرى بدءًا من جنازة هاني شاكر
مسئول عسكري إيراني: أحداث الفجيرة نتيجة لمغامرة الجيش الأمريكي
بوتين: هدنة مع أوكرانيا يومي 8 و 9 مايو.. ورد ساحق على أي خروقات
إخطار الزوجة الأولى إلزامي..ضوابط تعدد الزوجات وفقا لمشروع قانون الاسرة
شاهد وصول هيفاء وهبي إلى القاهرة استعدادا لحفلها غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من الوعد إلى الالتزام .. قانون الأسرة الجديد يكشف خفايا الخطوبة ويواجه الخداع قبل الزواج

أرشيفية
أرشيفية
رنا أشرف

في ظل الجدل المتصاعد حول مشروع قانون الأسرة الجديد، خاصة ما يتعلق بتنظيم مرحلة الخطوبة ووضع ضوابط قانونية لها، تتزايد التساؤلات بشأن تأثير هذه التعديلات على شكل العلاقة قبل الزواج وحدود المسؤولية بين الطرفين. 

وبين مؤيد يرى أنها خطوة لحماية الحقوق، ومتحفظ يخشى من تعقيد الأمور، يوضح المحامي محمد أبو السعود، في تصريحات صحفية، أبعاد هذه التعديلات وفلسفة المشرع من ورائها، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن وحماية الأطراف من أي شكل من أشكال الخداع أو الاستغلال.

الخطوبة في القانون.. من وعد اجتماعي إلى إطار منضبط

قال محمد أبو السعود، المتخصص في القضايا أمام مختلف أنواع المحاكم، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن مشروع قانون الأسرة الجديد أثار جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم مرحلة الخطوبة، مؤكدًا أن المشروع يسعى لإضفاء قدر من الحماية القانونية على هذه المرحلة بعد أن كانت تعد مجرد ارتباط اجتماعي غير ملزم.

ضوابط جديدة لمواجهة الخداع قبل الزواج
 

وأوضح “أبو السعود” أن الخطوبة في القانون المصري تعتبر في الأصل “وعدًا بالزواج”، وبالتالي يحق لأي من الطرفين إنهاؤها في أي وقت دون إلزام، إلا أن الواقع العملي كشف عن وجود حالات استغلال أو إخفاء معلومات جوهرية، وهو ما دفع المشرع إلى التفكير في وضع ضوابط تمنع التعسف وتحفظ حقوق الطرف المتضرر.

حق الطلاق المبكر
 

وأضاف أن مشروع القانون الجديد ركز بشكل أساسي على حماية الإرادة الحرة للطرفين، مشيرًا إلى أنه منح الزوجة الحق في طلب الطلاق أو الخلع خلال فترة محددة من الزواج، حال ثبوت تعرضها للخداع أو التدليس من جانب الزوج، سواء من خلال الكذب أو إخفاء معلومات مؤثرة كان يجب الإفصاح عنها قبل إتمام الزواج.

وأشار إلى أن المقصود "بالأمر الجوهري" هو كل ما يؤثر بشكل حقيقي على قرار الزواج، مثل إخفاء مرض خطير، أو وجود زواج سابق، أو سوابق جنائية، أو معلومات مالية مهمة، مؤكدًا أن الخلافات البسيطة أو الأمور غير المؤثرة لا تندرج تحت هذا الإطار.

هل يمكن إساءة استخدام القانون الجديد؟

وحول التخوف من إساءة استخدام هذا النص القانوني، أكد “أبو السعود” أن الأمر نظريًا وارد، لكنه صعب التطبيق عمليًا، لأن المحكمة لن تعتمد على الادعاءات المجردة، بل تشترط وجود أدلة واضحة تثبت واقعة التدليس، ومدى تأثيرها المباشر على قرار الزواج.

وشدد على أن للقاضي دورًا محوريًا في هذه الحالات، حيث يتولى فحص الأدلة وتقدير مدى جدية الادعاءات، بما يمنع استغلال النص القانوني أو تحويله إلى وسيلة لإنهاء الزواج دون مبرر حقيقي.

وفيما يتعلق بتأثير القانون على معدلات الطلاق، أوضح أن هناك آراء متباينة، إلا أن الأقرب للواقع هو أن القانون قد يسهم في تقليل النزاعات على المدى الطويل، من خلال كشف الحقائق مبكرًا ومنع استمرار علاقات قائمة على الغش أو الإخفاء.

واختتم المحامي محمد أبو السعود تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من مشروع القانون ليس تسهيل الانفصال، بل ترسيخ مبدأ الشفافية والصدق في العلاقة الزوجية، مع ضمان وجود رقابة قضائية تضمن تحقيق العدالة ومنع أي تعسف في استخدام النصوص القانونية.

قانون الأحوال الشخصية الأحوال الشخصية الطلاق الخلع حق الزوجة في طلب الطلاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

زواج - ارشيفية

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

استاد مصر بالعاصمة الإدارية

التراك بعيد عن المدرجات.. سبب عدم اعتماد كاف استاد مصر بالعاصمة الإدارية

أحمد فتوح

النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين

النادي الأهلي

رحيل مهاجم سوبر من الأهلي بعد نهاية الدوري

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

إقرار طلب نفقة مؤقتة بمشروع قانون الأسرة الجديد .. تفاصيل

الدكتور السيد البدوي شحاتة

رئيس الوفد يقدم رؤية جديدة لتحويل المؤسسة الصحفية إلى إعلامية شاملة

قانون الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين

الاستقرار الأسري والعبء المالي.. ماذا يغير قانون المسيحيين في ملف تعليم الأبناء؟

بالصور

طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون.. وصفة مطبخ سهلة بمذاق مطاعم البحر المتوسط

طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون
طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون
طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون

شاهد وصول هيفاء وهبي إلى القاهرة استعدادا لحفلها غدا

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

تييري فريمو : مهرجان كان يواصل التجديد بالأعمال والأسماء والموضوعات المقدمة

تييري فريمو
تييري فريمو
تييري فريمو

أسعار بى واى دى F3 موديل 2015 المستعملة في مصر

بي واي دي F3
بي واي دي F3
بي واي دي F3

فيديو

الشهيد مفيب محمد عمرو الطاهر

حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد