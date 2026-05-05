البائع أم المشتري .. من يدفع عمولة السمسار؟ عضو إسكان الشيوخ يجيب

أكد محمد جامع عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن القانون لا يحدد الحد الأدنى والاقصى لعمولة السمسار وهذا الامر محل خلاف كبير .

وقال جامع في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “ الحكاية ” المذاع على قناة “ إم بي سي مصر ”، : القانون عالج حق العميل الذي يقوم بشراء العقار ".

وتابع محمد جامع :" القانون يحفظ حق الوسيط العقاري وحق الدولة المصرية".

وأكمل محمد جامع :" نحتاج إلى أن يتم تغيير النظرة المجتعمية للسمسار العقاري ".

ولفت محمد جامع :" عمولة السمسار تتم بالاتفاق بين البائع والمشتري والسمسار ووالاتفاق هو الذي يحدد من يدفع عمولة السمسار سواء كان البائع أو المشتري او الطرفين".