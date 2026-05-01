مفاجأة في عقار محرم بك بالإسكندرية.. صادر له قرار ترميم منذ 14 عاما

تلقت غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بمحافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد بوقوع انهيار داخلي جزئي بعقار كائن بمنطقة محرم بك شارع المنزلاوي – نطاق حي وسط.

وعلى الفور، تابع المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية تداعيات الحادث، موجّهًا الأجهزة التنفيذية المعنية بسرعة الانتقال إلى موقع البلاغ، والتعامل الفوري مع الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث باشرت فرق الإنقاذ أعمالها، وتم نقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبالفحص، تبيّن أن العقار مكوّن من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، ووقع انهيار بسقف إحدى الغرف بالدور الثالث، كما تبيّن أن العقار صادر له قرار ترميم رقم 155 لسنة 2012 ومحضر مخالفة لعدم تنفيذ الترميم.

وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا، تم نقلهم إلى مستشفى الميري لتلقي العلاج اللازم بحالة مستقرة ، وجارٍ متابعة حالتهم الصحية.

وفي السياق ذاته، تم إخلاء العقار من السكان كإجراء احترازي حفاظًا على الأرواح، مع إحالة الملف إلى مهندس المنطقة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة حيال العقار.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي وسط بفرض كردون أمني بمحيط العقار، ووضع الحواجز اللازمة لتأمين المنطقة، مع مراجعة السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة، واتخاذ الإجراءات العاجلة حيال أي أجزاء تمثل خطورة داهمة.

وتؤكد محافظة الإسكندرية استمرار المتابعة اللحظية لتطورات الموقف، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين.