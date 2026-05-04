شعبة الأجهزة الكهربائية : ارتفاع الطلب وقت الأزمات يدفع الأسعار للصعود

أكد المهندس جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الاندفاع على الشراء خلال الأزمات يربك السوق ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة اختلال العرض والطلب.

وأوضح سدرة، خلال مداخلة ببرنامج كلمة أخيرة على قناة ON، أن بعض الشركات تلجأ لزيادة الأسعار بنسب قد تتجاوز 10% مع زيادة الطلب المفاجئ، وهو ما يخلق حالة من عدم الاستقرار.

وانتقد استمرار ظاهرة "الأوفر برايس"، مؤكدًا أنها غير مبررة وتعكس ضعف الانضباط في السوق، رغم وجود صناعة محلية قوية في مجال الأجهزة الكهربائية.

سلوك المستهلك يلعب دورًا أساسيًا

ودعا المستهلكين إلى ترشيد الشراء وعدم الاندفاع وقت الأزمات، مشيرًا إلى أن سلوك المستهلك يلعب دورًا أساسيًا في استقرار الأسعار.