حريق يلتهم معرض أجهزة كهربائية في الوادي الجديد

نشب حريق اليوم الجمعة بأحد معارض الأجهزة الكهربائية والمنزلية بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وتم الدفع بقوات الحماية المدينة للسيطرة عليه وإخماده، وتم إبلاغ الشرطه وقوات الحمايه المدنيه .

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء وليد منصور مدير أمن الوادي الجديد بلاغا من إدارة النجدة يفيد نشوب حريق بأحد معارض الأجهزة بمنطقة البساتين بمدينة الخارجة، حيث التهمت النيران محتويات المعرض، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده للمناطق المجاورة له.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتمت إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما كلفت مباحث مديرية أمن الوادي الجديد بالتحري حول الواقعة وملابساتها.