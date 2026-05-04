أحمد موسى يوجه رسالة لحسام حسن على الهواء.. ويتمنى ضم هذا اللاعب للمنتخب

وجه الإعلامي أحمد موسى رسالة إلى المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، مطالبًا بضم اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم إلى صفوف المنتخب الوطني، مؤكدًا أنه يمتلك موهبة تستحق الدعم والمشاركة في كأس العالم.

وقال "موسى" خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع علة قناة «صدى البلد» إن حمزة لاعب صغير السن لكنه يمتلك خبرة جيدة، مشيرًا إلى أن حسام حسن نفسه دخل المنتخب في سن مشابه، مضيفًا: "أنت دخلت منتخب مصر وأنت فى نفس عمر حمزة عبدالكريم، ولازم نشجع اللاعب وندي له الثقة".

وأعرب أحمد موسى، عن أمنيته بمشاركة حمزة في المونديال المقبل، مؤكدًا دعمه الكامل له سواء لعب في برشلونة أو أي نادي آخر، موضحًا: "أنا بشجع ريال مدريد، لكن لو حمزة راح برشلونة هشجعه عادي، وبشجع أي ابن بلد في أي نادي زي ما شجعت محمد صلاح في ليفربول".