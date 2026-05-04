إحنا غلابة وتعبنا | عمرو أديب : بكرا 8 بالليل هنعرف كل حاجة

علق الإعلامي عمرو أديب، على جولة الغد من منافسات الدوري المصري الممتاز والتي تحسم بشكل كبير بطل الدوري.

وقال أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" انا من الزملكاوية الللي ياما داقوا فصول بايخة وفي الحقيقة تحديد بطل الدوري بكرة".

وتابع "غدا يوم مهم وعندما تدق الساعة الثامنة مساء سوف نعلم بطل الدوري".

واكمل عمرو أديب:" قلبي يحدثني خيرا بأن غدا يمكن ان يكون اليوم المنتظر يارب يارب إحنا غلابة وتعبنا ومن جد وجد ومن زرع حصد ".



وفي سياق متصل، وجه فرج عامر رئيس نادي سموحه السابق رسالة دعم و تشجيع للاعبي الزمالك، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر: فوز الزمالك ببطولة الدوري العام وبكاس الكونفدرالية حيدخل الزمالك موسوعة جينيز للارقام القياسية حقيقي، لانه سيكون أول نادي في العالم يتعرض لهذا الكم الهائل من المشاكل وإيقافات القيد ونقص الموارد المالية ويفوز بالدوري المصري وبطلة إفريقيا الكونفيدرالية.

