أنا مش بالتفاهة دي | عمرو أديب يخرج عن شعوره بسبب كلمة مثيرة

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه يحتكم إلى السلطات في مصر سواء كانت نقابة الأطباء أو وزارة الصحة فيما يتعلق بصحة المصريين.



وقال أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" كل واحد بيقول لمريض سكر أو حد بياخد كيماوي ميخدش الدواء بقوله انت مخطئ".



وتابع عمرو أديب:" لو حد عنده مشكلة في كلامي ده يذهب على وزير الصحة او نقيب الأطباء أو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".



وأكمل عمرو أديب :" أكون مضايق او عصبي لما الاقي فيه ناس هتموت بسبب نظام الطيبات وانا معنديش أي مصلحة في الهجوم عليه وهمي الأول صحة المواطن".



وتابع عمرو أديب:" بيقولك بتكلمنا كده ليه، أنا قولتلك أنت بتأكل إيه ! أنا مش بالتفاهة دي تأكل بيض ولا بسلة ولا نوتيلا ولا جرجير أنت حر .. عاوز تحمرها تشويها براحتك".

وأكمل عمرو أديب:" مشكلتي والمصيبة الناس اللي بتوقف دواء عن المريض، عن الأنسولين للأطفال والكيماوي، دانا كنت بروح أجيب الدواء لأمي من بره.

