مش بهدد حد | انفعال عمرو أديب على الهواء لسبب صادم

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن البعض يهاجمني هجوما شديد بأنني أتحدث مع الشعب المصري بطريقة بها تهديد.

وقال أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" أنا لا أوجه كلامي للشعب المصري لكن أوجه كلامي للناس اللي كانت مصرة على ترديد الضلالات التي كان يطلقها الدكتور الراحل ".

وتابع "انا أحتكم إلى السلطات في مصر سواء كانت نقابة الأطباء أو وزارة الصحة أو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ".

وأكمل عمرو أديب :" انا مش بحكم على المواطن ياكل إيه أو مايكولش إيه .. وفي الوقت اللي بريطانيا بتوصل إلى علاج يقلص علاج السرطان وإحنا بنتكلم عن نظام الطيبات".

ولفت عمرو أديب:" أكون مضايق او عصبي لما الاقي فيه ناس هتموت بسبب نظام الطيبات وانا معنديش أي مصلحة في الهجوم عليه وهمي الأول صحة المواطن وإن محدش يمنع الدواء من نفسه".

