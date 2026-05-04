عمرو أديب عن اعتداء إيران على الإمارات: تطور مفاجئ وغير مبرر

علق الإعلامي عمرو أديب، على استهداف إيران إلى ناقلة إماراتية في مضيق هرمز أثناء عبور الناقلة للمضيق .

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" تطور صعب وغريب ومفاجئ في منطقة الخليج ".

وتابع عمرو أديب:" الهجوم الإيراني على الإمارات غير مبرر وغير واضح "، مضيفا:" الإمارات قادرة على التصدي للهجمات الإيرانية ".

وأكمل عمرو أديب :" الحياة طبيعية في مدينة دبي والناس تمارس حياتها بشكل طبيعي "، مضيفا:" مصر أصدرت بيانا لاستنكار الهجمات الإيرانية على الإمارات العربية المتحدة ".



ولفت عمرو أديب:" ترامب أعلن أنه سيمحو إيران من على الأرض وأكد ان قدرات أمريكا أفضل .. وتصريحات ترامب بشان الحرب ضد إيران متضاربة ".

