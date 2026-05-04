قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجب إبلاغ الزوجة الأولى بالزواج من الثانية؟ .. أمين الفتوى يكشف الضوابط الشرعية
أعراض يخبرك بها جسدك أنك في علاقة عاطفية سامة .. محمد هاني يوضح | خاص
أفضل 5 سيارات زيرز قليلة الأعطال في مصر
نشاط رياح.. الأرصاد: غدًا ذروة انخفاض درجات الحرارة
تعزيز كفاءة المنظومة الحقوقية في اجتماع رئيسا مجلس النواب و"القومي لحقوق الإنسان"
ما حكم المهر والهدايا عند فسخ الخطبة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
قرار عاجل في ‏الإمارات بـ تحويل الدراسة عن بعد بسبب الهجوم الإيراني
خبير لوائح يكشف سيناريوهات حسم الدوري حال تساوي النقاط بين الأهلي والزمالك وبيراميدز
معندكش دين | منشور ناري لـ مصطفي بكري ضد وجدي العربي بسبب هاني شاكر
نقيب الأطباء: آليات رقابة على المحتوى الطبي بمواقع التواصل واتخاذ إجراءات ضد المخالفين
نيسان Z بقوة 400 حصانًا.. ماذا قدمت السيارة الأسطورية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تصعيد إقليمي ينذر بمواجهة مفتوحة.. ضربات متتالية على الإمارات وتحركات تمتد إلى عمان

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

في مشهد يعكس توترًا متصاعدًا في منطقة الخليج، حذّر الإعلامي أحمد موسى من خطورة التطورات الأخيرة، مؤكدًا أن المنطقة باتت تقترب من مرحلة شديدة الحساسية، في ظل هجمات متزامنة استهدفت مواقع مدنية وأعيانًا حيوية داخل دولة الإمارات، إلى جانب تحركات عسكرية امتدت إلى سلطنة عُمان.

وخلال ظهوره عبر قناة صدى البلد، أوضح موسى أن وتيرة التصعيد جاءت سريعة ومفاجئة، حيث شهدت ساعة واحدة فقط تنفيذ ثلاث ضربات متتالية استهدفت منشآت مدنية وموانئ، فضلًا عن استهداف بعض السفن في نطاق العمليات، ما يطرح تساؤلات واسعة حول طبيعة هذه التحركات وأهدافها الحقيقية.

وأشار إلى أن المعطيات الحالية تثير علامات استفهام كبيرة بشأن احتمالية عودة المواجهات بشكل أوسع، خاصة في ظل تركّز الهجمات على أهداف مدنية، متسائلًا عن مبررات هذا التصعيد وما إذا كان يمهد لمرحلة جديدة من الصراع في المنطقة.

كما تناول موسى فرضية استهداف القواعد الأمريكية، إلا أنه شدد على أن المؤشرات حتى الآن لا تدعم هذا الاتجاه، مؤكدًا أن الضربات التي تم رصدها تركزت بشكل أساسي على مواقع مدنية، وهو ما يزيد من حدة المخاوف المتعلقة بتداعيات إنسانية وأمنية خطيرة.

وفي سياق متصل، لفت إلى أن الهجمات شملت أيضًا استهداف سفن في المنطقة، حيث تعرضت إحداها أو أكثر لضربات يُعتقد أنها جاءت نتيجة عدم التنسيق، إلى جانب هجوم آخر وقع داخل الأراضي العُمانية، وتحديدًا في منطقة “تيبات” بولاية بخاء، ما يعكس اتساع نطاق التوتر جغرافيًا.

وأكد أن الضربات التي طالت الإمارات نُفذت باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ، وبلغ عددها ثلاث هجمات خلال فترة زمنية قصيرة، الأمر الذي دفع الجهات الرسمية الإماراتية إلى إصدار بيان إدانة شديد اللهجة، خاصة بعد ما وصفه بخرق واضح لحالة التهدئة وتجدد العمليات العسكرية.

وأسفرت هذه التطورات عن إصابة ثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية، في مؤشر على امتداد تأثير التصعيد إلى المدنيين، وسط حالة من الترقب لما قد تحمله الساعات المقبلة من مستجدات قد تعيد رسم ملامح المشهد الإقليمي بالكامل.

أحمد موسى صدى البلد تيبات صواريخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

زواج - ارشيفية

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

استاد مصر بالعاصمة الإدارية

التراك بعيد عن المدرجات.. سبب عدم اعتماد كاف استاد مصر بالعاصمة الإدارية

أحمد فتوح

النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين

ترشيحاتنا

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: الشريعة أسست لنظرة متوازنة إلى المال باعتباره وسيلة للعبادة

الطلاق

أحمد كريمة يعلق على مشروعية طلب الزوجة الطلاق قضاءً بعد 6 أشهر زواج

الدكتور عبد الله الشاذلي أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر

مفتي الجمهورية ينعى الدكتور عبد الله الشاذلي أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر

بالصور

أفضل 5 سيارات زيرز قليلة الأعطال في مصر

أفضل 5 سيارات زيرز
أفضل 5 سيارات زيرز
أفضل 5 سيارات زيرز

أعراض يخبرك بها جسدك أنك في علاقة عاطفية سامة .. محمد هاني يوضح | خاص

أعراض يخبرك بها جسدك أنك في علاقة عاطفية سامة
أعراض يخبرك بها جسدك أنك في علاقة عاطفية سامة
أعراض يخبرك بها جسدك أنك في علاقة عاطفية سامة

تأثير المشروبات الغازية على المعدة.. هل تسبب الإسهال فعلا؟ الحقيقة الكاملة التي لا يعرفها الكثيرون

تأثير المشروبات الغازية على المعدة.. هل تسبب الإسهال فعلًا؟
تأثير المشروبات الغازية على المعدة.. هل تسبب الإسهال فعلًا؟
تأثير المشروبات الغازية على المعدة.. هل تسبب الإسهال فعلًا؟

بمشاركة ديمي مور.. لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الـ79

ديمي مور
ديمي مور
ديمي مور

فيديو

الشهيد مفيب محمد عمرو الطاهر

حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد