تصعيد إقليمي ينذر بمواجهة مفتوحة.. ضربات متتالية على الإمارات وتحركات تمتد إلى عمان

في مشهد يعكس توترًا متصاعدًا في منطقة الخليج، حذّر الإعلامي أحمد موسى من خطورة التطورات الأخيرة، مؤكدًا أن المنطقة باتت تقترب من مرحلة شديدة الحساسية، في ظل هجمات متزامنة استهدفت مواقع مدنية وأعيانًا حيوية داخل دولة الإمارات، إلى جانب تحركات عسكرية امتدت إلى سلطنة عُمان.

وخلال ظهوره عبر قناة صدى البلد، أوضح موسى أن وتيرة التصعيد جاءت سريعة ومفاجئة، حيث شهدت ساعة واحدة فقط تنفيذ ثلاث ضربات متتالية استهدفت منشآت مدنية وموانئ، فضلًا عن استهداف بعض السفن في نطاق العمليات، ما يطرح تساؤلات واسعة حول طبيعة هذه التحركات وأهدافها الحقيقية.

وأشار إلى أن المعطيات الحالية تثير علامات استفهام كبيرة بشأن احتمالية عودة المواجهات بشكل أوسع، خاصة في ظل تركّز الهجمات على أهداف مدنية، متسائلًا عن مبررات هذا التصعيد وما إذا كان يمهد لمرحلة جديدة من الصراع في المنطقة.

كما تناول موسى فرضية استهداف القواعد الأمريكية، إلا أنه شدد على أن المؤشرات حتى الآن لا تدعم هذا الاتجاه، مؤكدًا أن الضربات التي تم رصدها تركزت بشكل أساسي على مواقع مدنية، وهو ما يزيد من حدة المخاوف المتعلقة بتداعيات إنسانية وأمنية خطيرة.

وفي سياق متصل، لفت إلى أن الهجمات شملت أيضًا استهداف سفن في المنطقة، حيث تعرضت إحداها أو أكثر لضربات يُعتقد أنها جاءت نتيجة عدم التنسيق، إلى جانب هجوم آخر وقع داخل الأراضي العُمانية، وتحديدًا في منطقة “تيبات” بولاية بخاء، ما يعكس اتساع نطاق التوتر جغرافيًا.

وأكد أن الضربات التي طالت الإمارات نُفذت باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ، وبلغ عددها ثلاث هجمات خلال فترة زمنية قصيرة، الأمر الذي دفع الجهات الرسمية الإماراتية إلى إصدار بيان إدانة شديد اللهجة، خاصة بعد ما وصفه بخرق واضح لحالة التهدئة وتجدد العمليات العسكرية.

وأسفرت هذه التطورات عن إصابة ثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية، في مؤشر على امتداد تأثير التصعيد إلى المدنيين، وسط حالة من الترقب لما قد تحمله الساعات المقبلة من مستجدات قد تعيد رسم ملامح المشهد الإقليمي بالكامل.