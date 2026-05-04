توتر متصاعد في الخليج.. أحمد موسى يكشف تفاصيل الهجوم على الإمارات

في تطورات متسارعة تعكس تصاعد حدة التوتر في المنطقة، كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل هجمات مفاجئة استهدفت دولة الإمارات خلال فترة زمنية قصيرة، مؤكدًا أن المشهد الحالي يحمل مؤشرات خطيرة على تصعيد غير مسبوق.

وخلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» عبر شاشة صدى البلد، أوضح موسى أن الفترة منذ الثامن من أبريل لم تشهد أي اعتداءات إيرانية على الدول العربية، إلا أن الأمور تغيرت بشكل مفاجئ، حيث وقعت ضربات مركزة على الإمارات في غضون ساعة واحدة فقط.

وأشار إلى وجود تضارب في التصريحات الدولية، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عبور سفينتين أمريكيتين في المنطقة صباح اليوم، في حين أعلنت إيران استهدافها لتلك السفن، وهو ما اعتبره دليلًا واضحًا على تصاعد ما وصفه بـ”الحرب النفسية” بين الأطراف المختلفة.

وتساءل موسى عن طبيعة الأهداف الحقيقية وراء هذه العمليات، وهل هي موجهة ضد القواعد الأمريكية أم تحمل أبعادًا أخرى، مشددًا على أن المعلومات المتاحة تشير إلى أن الضربات تركزت على مواقع مدنية، ما يزيد من خطورة الموقف.

وأضاف أن الهجمات لم تقتصر على الإمارات فقط، بل امتدت لتشمل استهداف سفن في المنطقة، إلى جانب هجوم وقع داخل سلطنة عمان، وتحديدًا في منطقة “تيبات” بولاية بخاء، في دلالة على اتساع رقعة التوتر.

كما كشف أن الساعة الأخيرة شهدت تنفيذ ثلاث هجمات على الأراضي الإماراتية باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ، الأمر الذي دفع وزارة الخارجية الإماراتية لإصدار بيان رسمي يدين هذه الاعتداءات، خاصة في ظل ما وصفه باختراق واضح لحالة التهدئة وتجدد التصعيد العسكري.

وأوضح أن هذه التطورات أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية، ما يعكس الأبعاد الإنسانية للأزمة، ويزيد من المخاوف بشأن استمرار التصعيد وتأثيره على أمن واستقرار المنطقة خلال الفترة المقبلة.