سالك مش زي عندنا.. شوبير يشيد بموقف هالاند مع مرموش

أشاد أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق بموقف إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي مع عمر مرموش زميله في الفريق خلال مباراة كريستال بالاس

وقال أحمد شوبير في تصريحات اذاعية أنه يشعر بسعادة بالغه عند مشاهدة مرموش خاصة مع قرب رحيل محمد صلاح عن الدوري الإنجليزي.

شوبير يشيد بهالاند

وأضاف شوبير: “أيه قصة هالاند ومرموش؟، الماتش اللي فات مرموش جاب جون أمام برينتفورد فهالاند جري بيه عشان يحتفل مع الجمهور، وامبارح كان هالاند هداف الدوري الإنجليزي احتياطي ولعب مرموش أساسي فتقدم سيمينيو وبعدين مرموش جاب الجون الثاني فالمخرج جاب الكاميرا على هالاند وشه منور زي البدر وبيضحك ومبسوط ولما مرموش خرج هالاند يقوم ياخده بالاحضان ويخلي الجمهور يصفق له رغم إنه لعب على حسابه ومكانه”.

وأكمل قائلا: "بقول كده ليه عشان عندنا في مصر اللاعيب ييجي يخرج تلاقي الحاجات طارت والدنيا ولعت والوش بوز، أنت حضرتك قارن نجوميتك بهالاند، هو متصالح مع نفسه يا باشا سالك من جواه".