وزير التعليم: ما تحقق اليوم يؤكد امتلاك طلابنا إمكانيات تؤهلهم لسوق العمل

رحب محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بالمتواجدين في احتفالية صندوق تطوير التعليم لإطلاق مبادرة المليون رخصة دولية، لافتا إلى أن هذه الاحتفالية تعكس اهتمام الدولة بتعزيز منظومة التعليم، مشيرا إلى أن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأساسية في التنمية.

وقال وزير التعليم، خلال الاحتفالية، إن الوزارة تبنت رؤية لتعزيز التدريب وربط التعليم بسوق العمل، لافتا إلى أن الوزارة قامت بإنشاء بعض الأكاديميين بالتعاون مع منظمة إسكو، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على دعم ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر.

وأضاف الوزير أن وزارة التعليم أطلقت بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم مبادرة “شفاء رقمي” و"كن مستعداً" لتأهيل والتدريب الطلاب، مؤكدا أن ما تحقق اليوم يؤكد امتلاك طلابنا إمكانيات تؤهلهم لسوق العمل.