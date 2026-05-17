محمد رمضان: نمبر 1 أول أغنية في مسيرتي الفنية.. وعمري ما دفعت فلوس لمطرب علشان يغني معايا

أكد الفنان محمد رمضان، أن “نمبر 1”، هي فكرة أغنية، معلقا هي “كانت أول اغنية في مسيرتي الفنية وكنت حابب أن الأغنية دي تكون أول اغنية ليا”.

وقال محمد رمضان، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه “عمري ما دفعت فلو لمطرب علشان يغني معايا وفي البداية أنا طلبت أغني مع مطربين وطلبوا مني فلوس ودلوقتي هما اللي عايزين يشتغلوا معايا والأغاني فلوسها أكتر من التمثيل”.

الأكثر جماهيرية وتأثيرا وشعبية

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن “نمبر 1” هو الشخص الرافض للانهزام والمتطور والأكثر جماهيرية وتأثيرا وشعبية.



