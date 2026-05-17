محمد رمضان: محظوظ بفيلم أسد.. وتوقفت عن الدراما 3 سنوات بإرادتي

أكد الفنان محمد رمضان، أنه “أنا محظوظ بفيلم أسد، لأن الفيلم ده مبيطلعش كتير وتناول قضية تاريخية وهي العبودية واحنا أول ناس نتكلم فيها لأنها قضية عالمية العالم عانى منها”

وقال محمد رمضان، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه “أنا مبسوط بالقضية اللي اتناولتها في الفيلم ده وكان لازم نركز على فكر المشاهد تحت المتوسط وعدم تعقيد الفكر”.

لا أنسى فضل السينما عليا

وتابع الفنان محمد رمضان، أنه “انا قعدت 3 سنين بدون عمل درامي بارادتي ولا أنسى فضل السينما عليا وأنا عملت 8 مسلسلات وانا عندي 38 سنة”