لبلبة: عادل إمام معجزة.. ولا طعم للفن بدونه

أكدت الفنانة لبلبة، أن الزعيم عادل إمام أعظم فنان وأطيب قلب، وهو مخلص لفنة ويعشق جمهوره، ووهب حياته كلها للفن.

وقالت لبلبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”،عبر فضائية “المحور”: لا أحد قام بتقديم أدوار متنوعة مثله، وتجمعني عشرة طويلة معه، وأجمل أيام حياتي في الفن وأدواري قدمتها معه.

وتابعت لبلبة: الجمهور يعلم أنها ارتبطت فنيا مع الزعيم عادل إمام، وتعلمت من عادل إمام التنوع في أدواري، ودائما ما يقدم نصائح هامة لي في مشواري الفني.

أردفت: "عادل إمام معجزة للحياة الفنية، ولا يوجد طعم للفن بدونه، وبفتكره في كل لحظة ومش هنساه في حياتي كلها.