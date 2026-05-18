حقيقة اعتزال عبد الله السعيد بعد خسارة الكونفدرالية

كشف الإعلامي هاني حتحوت حقيقة ما تردد بشأن اعتزال عبد الله السعيد، لاعب الزمالك، عقب خسارة الفريق لقب الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا أن اللاعب لا يفكر في إنهاء مسيرته خلال الفترة الحالية.

وأوضح حتحوت عبر برنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti، أن عبد الله السعيد مستمر مع الزمالك بشكل طبيعي، خاصة أن عقده مع القلعة البيضاء لا يزال ممتدًا لموسم إضافي، ولا توجد أي نية لديه للاعتزال بعد خسارة البطولة.

وأشار إلى أن السعيد كان غاضبًا بشدة عقب مباراة اتحاد العاصمة، بسبب عدم رضاه عن مستوى الفريق، خاصة مع التراجع الدفاعي واللعب بحذر خلال فترات كبيرة من اللقاء.

وأضاف أن عبد الله السعيد حرص خلال المباراة على مطالبة زملائه أكثر من مرة بالتقدم إلى الأمام والضغط الهجومي، في محاولة لتعديل الأداء وتحسين شكل الفريق داخل الملعب، إلا أن الأمور لم تسر بالشكل الذي كان يتمناه اللاعب.