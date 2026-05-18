علاء عبد الغني: التحكيم جامل الزمالك أمام اتحاد العاصمة

أكد علاء عبد الغني نجم الكرة المصرية السابق، أن التحكيم جامل الزمالك في نهائي الكونفدرالية امام اتحاد العاصمة رغم هزيمة الزمالك.



وقال عبد الغني في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: اتحاد العاصمه كان ليه ضربة جزاء واضحه في مباراة أمس والتحكيم جامل الزمالك ، وانا متاكد ان الزمالك هيكسب ماتش سيراميكا عشان الكلام كله سلبي.

واضاف: انا ارى أن شيكو بانزا وبيزيرا وعدي الدباغ الوحيدين الذين عاملين شكل لفريق الزمالك في الفترة الاخيرة.



وتابع: لا أريد أن أقسو على معتمد جمال، واحمد ربيع لاعب قليل وعليه علامات استفهام ازاي بيلعب في الزمالك.