بعد خسارة الكونفدرالية.. فرج عامر: الزمالك مضطر لبيع بعض اللاعبين المهمين

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق علي مصير الزمالك بعد خسارة لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة أمس

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك:الزمالك لن يحصل من كاف إلا علي مليون دولار فقط ، الزمالك قد يضطر لبيع بعض اللاعبين المهمين في الفريق للحصول علي أكبر عائد مالي لدفع مستحقات باقي اللاعبين في الفريق ومحاولة دفع جزء من مديونيتة للكاف.

و أضاف: الزمالك حتي يشارك أفريقيا اعتقد أنه يجب أن يعيد فتح باب القيد ، لازم مجلس إدارة الزمالك ومحبي الزمالك ينضموا من أجل إنقاذ أحد قطبي كرة القدم في مصر.

وتلقى الزمالك صدمة قاسية بعد خسارة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة بركلات الترجيح في نهائي درامي أقيم على ستاد القاهرة الدولي ليخسر الفريق الأبيض بطولة كانت الجماهير ترى أنها الأقرب لخزائن النادي هذا الموسم.

ورغم نجاح الزمالك في الفوز إيابًا بهدف دون رد معوضًا خسارة الذهاب بالنتيجة ذاتها في الجزائر فإن ركلات الترجيح ابتسمت للفريق الجزائري بنتيجة 8-7 لتتحول ليلة الحلم الأبيض إلى واحدة من أكثر الليالي صعوبة داخل القلعة البيضاء سواء على المستوى الفني أو الإداري أو الجماهيري.