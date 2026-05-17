إلهام شاهين: عادل إمام كان ينتقد من أجل الإصلاح وحياة أفضل لمصر.. صاحب فضل كبير عليا

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أن الزعيم عادل إمام يمثل حالة فنية استثنائية يصعب تكرارها، مشيرة إلى أنه حافظ على مكانته كنجم أول لمدة تتجاوز 60 عامًا، وأصبح واحدًا من أهم رموز القوة الناعمة المصرية في العالم العربي.

وقالت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن اسم عادل إمام كان حاضرًا دائمًا في أي مهرجان أو فعالية فنية خارج مصر، مؤكدة أن الجماهير العربية كانت تسأل عنه باستمرار، لافتة إلى أن شركات سياحة نظمت رحلات «شارتر» خصيصًا إلى مصر من أجل حضور مسرحياته، وهو أمر لم يحدث مع أي فنان آخر في تاريخ الفن المصري.

وأضافت إلهام شاهين أن عادل إمام قدّم أعمالًا ناقشت قضايا شديدة الأهمية والحساسية، مثل الفساد في التعليم من خلال فيلم مرجان أحمد مرجان، موضحة أنه كان ينتقد الأوضاع بهدف الإصلاح وتقديم صورة أفضل لمصر، دون إساءة أو تجاوز، بفضل وعيه وثقافته وقدرته الكبيرة على الوصول إلى جميع فئات الجمهور، سواء البسيط أو المثقف.

وأشارت إلهام شاهين إلى أن الزعيم يتمتع بحب كبير لوطنه، وكانت له دائمًا مواقف داعمة لمصر، مؤكدة أنه من أكثر الفنانين دعمًا لزملائه، حيث يحرص على السؤال عن الجميع دون تفرقة بين فنان كبير أو صغير.

وشددت الهام شاهين على أن عادل إمام كان صاحب فضل كبير عليها في بداياتها الفنية، قائلة: «هو وش السعد عليّا، وكان سببًا في صناعة اسم إلهام شاهين»، مشيرة إلى أنها شاركته في ثلاثة أعمال فنية مهمة، وما زالت تشعر بالفخر لأن مصر أنجبت هذا الفنان الكبير.