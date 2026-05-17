الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
“الزعيم أينما ذهب يصنع الضجيج”.. ناقد فني يكشف كواليس إنسانية ومواقف عالمية مع عادل إمام

عادل إمام

محمد البدوي

كشف الناقد الفني مصطفى الكيلاني عن جوانب إنسانية مميزة في شخصية الفنان الكبير عادل إمام، مؤكدًا أنه يتمتع بحضور استثنائي وكاريزما جعلته واحدًا من أبرز النجوم في العالم العربي، سواء داخل مصر أو خارجها.

التعامل البسيط مع الجميع

وأوضح الكيلاني، خلال لقائه ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة صدى البلد، أنه حضر تصوير أكثر من عمل فني للزعيم، ولاحظ حرصه الدائم على كسر حاجز التوتر داخل موقع التصوير من خلال المزاح والتعامل البسيط مع الجميع، مشيرًا إلى أن تعامله الإنساني كان يترك أثرًا كبيرًا لدى كل من يعمل معه.

لقاء المثقفين والشعراء والمفكرين

وأضاف أن عادل إمام ما زال حتى الآن يحرص على لقاء المثقفين والشعراء والمفكرين، وهو ما يعكس اهتمامه الدائم بالثقافة والفن والحوار الفكري.

وأشار الكيلاني إلى أن شعبية الزعيم تتجاوز حدود الوطن العربي، مستعيدًا موقفًا حدث معه خلال إحدى رحلاته إلى كوبنهاجن، حيث فوجئ بأسئلة متكررة من الحضور حول عادل إمام وما إذا كان قد التقاه من قبل، لافتًا إلى أنهم كانوا يرحبون به ويقدمون له الشيكولاتة تعبيرًا عن حبهم الكبير للفنان المصري الشهير.

الزحام والاحتفاء الكبير

كما تحدث عن الأجواء الاستثنائية التي صاحبت حضور الزعيم في مهرجان مراكش السينمائي بالمغرب، موضحًا أن الأوضاع كانت تسير بشكل طبيعي حتى وصول عادل إمام، حيث التف الجميع حوله في مشهد يعكس جماهيريته الطاغية، وتحول المكان إلى حالة من الزحام والاحتفاء الكبير.

قيمة الزعيم الفنية والإنسانية

وأكد الناقد الفني أن قيمة الزعيم الفنية والإنسانية جعلت تكريمه يتم على أعلى المستويات، حتى إن رؤساء دول كانوا يحرصون على تكريمه تقديرًا لمسيرته وتأثيره الكبير في الفن العربي.

