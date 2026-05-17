في عيد ميلاده الـ86.. عادل إمام زعيم الفن العربي وأيقونة القوة الناعمة المصرية

أكد الكاتب الصحفي علي الكشوطي أن الفنان عادل إمام يمثل أحد أبرز رموز القوة الناعمة المصرية والعربية، بعدما نجح على مدار مشواره الفني الطويل في ترسيخ مكانته كظاهرة فنية استثنائية تجاوزت حدود التمثيل إلى التأثير المجتمعي والثقافي.

وأوضح “الكشوطي" خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن سر استمرار شعبية الزعيم عبر الأجيال يعود إلى ذكائه الفني الكبير، وقدرته على تطوير أدواته واختيار أعمال تواكب الواقع المصري والعربي، ما جعله حاضرًا بقوة في وجدان الجمهور، سواء من خلال المسرح أو السينما أو الدراما التلفزيونية.

وأشار إلى أن عادل إمام استطاع توثيق مراحل مهمة من تاريخ المجتمع المصري عبر أعماله، حيث ارتبطت أفلامه وقضاياه الفنية بالأحداث السياسية والاجتماعية المختلفة، ليصبح مشواره بمثابة أرشيف فني يوثق تحولات المجتمع.

وأضاف أن تعاون الزعيم مع كبار الكتاب، وعلى رأسهم الراحل وحيد حامد، أسفر عن أعمال شكلت علامات بارزة في تاريخ الفن المصري، مثل "الإرهاب والكباب" و"طيور الظلام"، حيث جمع بين الكوميديا والرسائل السياسية والاجتماعية بوعي فني كبير.

وشدد الكشوطي على أن لقب "الزعيم" لم يكن مجرد لقب فني، بل جاء نتيجة مكانته الحقيقية في قلوب الجماهير، مؤكدًا أن عادل إمام سيظل حاضرًا بأعماله وأفيهاته وتأثيره الممتد، حتى مع ابتعاده النسبي عن الساحة الفنية.