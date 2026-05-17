الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

كل واحد يخلي باله من لغاليغه.. إفيهات خالدة للزعيم عادل إمام

عادل إمام
عادل إمام
أحمد إبراهيم

تبقى إفيهات عادل إمام حاضرة بقوة في ذاكرة الجمهور، تتردد على الألسنة وكأنها قيلت بالأمس، بعدما تحولت إلى جزء أصيل من الثقافة الشعبية المصرية والعربية وهو ما نرصده فى التقرير التالي بمناسبة عيد ميلاد الزعيم. 

على مدار أكثر من نصف قرن، لم يكن مجرد نجم كوميديا، بل ظاهرة فنية استثنائية نجحت في المزج بين الضحك والسخرية والرسائل الاجتماعية في جمل قصيرة حفرت مكانها في وجدان المشاهدين.

امتلك الزعيم قدرة خاصة على التنقل بين شخصيات متعددة؛ فقدم ابن البلد البسيط، والنصاب، والموظف الغلبان، ورجل الأعمال، والإرهابي، والصعيدي، وحتى الشخصيات الجادة، وفي كل مرة كان ينجح في صناعة إفيهات تعيش طويلًا بعد انتهاء العمل.

إفيهات عادل إمام 

ومن أشهر الجمل التي ارتبطت باسمه، عبارته الخالدة في فيلم "أنا وهو وهي": "بلد بتاعت شهادات صحيح"، وهي الجملة التي ما زالت تستخدم حتى اليوم للسخرية من البيروقراطية والمظاهر الاجتماعية.

وفي مسرحية "شاهد ما شافش حاجة"، قدم شخصية "سرحان عبد البصير" التي تعد واحدة من أهم الشخصيات الكوميدية في تاريخ المسرح المصري، وخرج منها بسيل من الإفيهات التي أصبحت جزءًا من الحديث اليومي، مثل: "متعودة دايمًا"، و"رقاصة وبترقص"، و"أنا اسمي مكتوب"، و"ده أنا غلبان"، و"البيه خرونق برضه".

كما بقيت جملته الشهيرة في المسرحية نفسها من أكثر العبارات تداولًا: "يا بيه لو كل واحد عزل عشان تحتيه واحدة رقاصة.. البلد كلها حتبات في الشارع"، وهي جملة جمعت ببراعة بين الكوميديا والسخرية الاجتماعية.

أما في "مدرسة المشاغبين"، فقد صنع من شخصية "بهجت الأباصيري" حالة كوميدية لا تنسى، وقدم مجموعة من الإفيهات التي عبرت الأجيال، من بينها: "بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقولي أقف؟"، و"المدارس باظت يا جدعان"، إلى جانب عبارته الشهيرة: "كل واحد يخلي باله من لغاليغه".

وفي فيلم "النوم في العسل"، قدم واحدًا من أشهر أدواره الساخرة، من خلال ضابط المباحث الذي أطلق جملًا لا تزال عالقة في الأذهان، مثل: "لا حياء في الدين، لا حياء في العلم، لا حياء أمام رجال المباحث"، إضافة إلى عبارته الساخرة: "حتى الحكومة معرفتش".

كما جسد في فيلم "مرجان أحمد مرجان" شخصية رجل الأعمال النافذ، ليقدم جملة لخصت طبيعة المصالح والعلاقات في المجتمع: "اللي فوق مش مضمونين يا حسن.. البلد دي عشان تعيش فيها لازم تظبط من فوق ومن تحت".

وامتلأت أعماله بإفيهات أصبحت علامات مسجلة باسمه، منها جملته الشهيرة في "طيور الظلام": "البلد دي اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت"، وفي "عمارة يعقوبيان" صرخ قائلًا: "إحنا في زمن المسخ".

ومن أكثر الجمل انتشارًا أيضًا، عبارته الشهيرة في فيلم "كراكون في الشارع": "أنا شربت حشيش يا سعاد"، إلى جانب جملة "الساعة بخمسة جنيه والحسابة بتحسب" من فيلم "عنتر شايل سيفه".

