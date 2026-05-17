علي قاسم: تعلقت بشخصية "يكن" في فيلم أسد منذ قراءتي للسيناريو

أكد الفنان علي قاسم أن الشخصية التي يقدمها ضمن أحداث فيلم أسد، المعروض حاليًا في دور العرض السينمائية، تُدعى “يكن”، وهي من الشخصيات التي تعلّق بها منذ اللحظة الأولى لقراءته السيناريو، مشيراً إلى أن الفيلم بشكل عام يحمل العديد من الرسائل المهمة والإنسانية.

وأوضح قاسم أنه يشعر بالامتنان لمشاركته في عمل بهذا الحجم، خاصة أن الفيلم يجمع بين القيمة الفنية والطابع الجماهيري، إلى جانب ضخامته الإنتاجية الكبيرة، معربًا عن حماسه الشديد لمعرفة ردود فعل الجمهور تجاه العمل.

كما كشف علي قاسم عن خضوعه لتحضيرات مكثفة قبل تصوير فيلم أسد، موضحًا أنه تدرب لفترة طويلة على مشاهد الحركة وركوب الخيل حتى يتمكن من تقديم الشخصية بصورة واقعية، خاصة أن “يكن” يُعد من أكثر الأدوار الصعبة والمركبة التي قدمها خلال مشواره الفني. وأشار إلى أن طبيعة الفيلم فرضت على جميع الأبطال حالة من الالتزام البدني والنفسي بسبب صعوبة التصوير وضخامة المشاهد، مؤكدًا أن التجربة كانت مرهقة لكنها من أكثر التجارب التي استمتع بها وتعلّم منها كثيرًا.

وأضاف أن رحلة التصوير، رغم ما حملته من مجهود وضغط كبير، كانت ممتعة للغاية بالنسبة له، بسبب حالة التعاون والتفاهم التي جمعت جميع أفراد فريق العمل، مؤكدًا أن الجميع كان يعمل بروح واحدة من أجل خروج الفيلم بأفضل صورة ممكنة.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان ورزان جمال وعلى قاسم وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، وعمرو القاضي ومصطفي شحاته، بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.

يشار إلى أن فيلم "أسد" من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، تصميم الديكور أحمد فايز، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة، والمنتج موسى أبو طالب، ومن إنتاج Goodfellas Media Production، Scoop Production، Fillme production، BigTime Fund، وتوزيعAFD بمصر، وEmpire Entertainment في الشرق الأوسط.