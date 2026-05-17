لاعب الزمالك السابق: الدوري أهم من الكونفدرالية في ظل الظروف الحالية

أكد محمود فتح الله، لاعب نادي الزمالك السابق، أنه يتمنى العمل داخل القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن النادي بحاجة إلى الدعم والمساندة أكثر من الهجوم على الجهاز الفني أو اللاعبين.

وقال محمود فتح الله في تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، إن الزمالك يمر بمرحلة تحتاج إلى الهدوء والاستقرار، موضحًا أن الانتقادات الموجهة للفريق لا تساعد في تحسين النتائج بقدر ما تؤثر على الحالة العامة داخل النادي.

وأضاف أن اختياره كزملكاوي بين التتويج ببطولة الكونفدرالية أو الدوري المحلي سيكون لصالح الدوري، مؤكدًا أن عوائد بطولة الكونفدرالية المادية ليست كافية لحل الأزمات التي يعاني منها النادي في الوقت الحالي.

واختتم قائلا ان المدرب معتمد جمال، يستحق التتويج ببطولة خلال الموسم الجاري، في ظل ما يقدمه من عمل مع الفريق.